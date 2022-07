Stellantis è stato protagonista al Design Summit 2022

È andato in scena il 5 luglio, presso Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari a Milano, l’ottavo Design Summit dedicato interamente al settore Arredo & Design.

È stata un’occasione per un confronto tra imprenditori e manager su temi fondamentali quali la ripresa del trend di crescita e l’analisi di come questa sia basata su nuovi equilibri fra i vari canali distributivi e fra i vari mercati e la costante ricerca in termini d’innovazione di prodotto.

Stellantis: il gruppo italo-francese ha partecipato all’ottavo Design Summit a Milano

Non è mancato uno sguardo alle principali tendenze future, fra cui la sempre maggiore attenzione alla sostenibilità, l’integrazione della tecnologia nei prodotti, la multicanalità e la centralità del cliente.

In questo contesto non poteva mancare Stellantis, impegnato in un percorso di transizione energetica attraverso una strategia che coinvolge tutte le anime, sfruttando l’innovazione del prodotto, con modelli elettrici ed elettrificati capaci di soddisfare ogni richiesta del mercato; l’evoluzione dei servizi, per anticipare le esigenze dei protagonisti della mobilità evoluta; e le competenze, grazie alla formazione continua della forza commerciale affinché ogni risorsa sia un riferimento univoco verso la transizione energetica.

La protagonista del Design Summit 2022 è stata la divisione Fleet&Business Solutions che si occupa di offrire soluzioni di mobilità a tutto il mondo B2B, dalle partite IVA e PMI alle grandi aziende, di ogni settore passando al noleggio a breve e lungo termine fino alle pubbliche amministrazioni.

Ad accogliere i partecipanti, nell’atrio di Palazzo Mezzanotte, un esemplare della nuova Fiat 500 Elettrica, l’icona di Fiat che il 4 luglio ha compiuto 65 anni. Il modello è la più riuscita rappresentazione materiale del miglior Made in Italy, capace di soddisfare sia gli amanti del design, grazie al suo stile immediatamente riconoscibile, sia gli automobilisti attenti alla sostenibilità.

Non a caso, la nuova 500 Elettrica è diventata leader in Europa della mobilità elettrica, scalando il podio nella prima metà dell’anno. Nel primo semestre 2022, infatti, la city car a zero emissioni è il modello elettrico più venduto in Germania e in Italia ed è sul podio in Francia e Spagna.