Stellantis si complimenta con Volvo per la nuova fabbrica

Stellantis Slovacchia, divisione locale del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe, accoglie con favore la decisione della casa automobilistica svedese Volvo Cars di costruire un impianto per la produzione di auto elettriche vicino a Košice per 1,2 miliardi di euro.

Lo ha affermato il suo portavoce Peter Švec. Secondo lui, è un’ottima notizia per l’economia slovacca e soprattutto una buona notizia per l’est della Slovacchia, dove ricordiamo sorge un sito produttivo del gruppo automobilistico in località Trnava.

Stellantis si complimenta con Volvo per la decisione di costruire un nuovo impianto

” Apprezziamo il potenziale aumento della diversità e l’arrivo di nuovi fornitori dall’industria automobilistica in Slovacchia e nella regione “, ha affermato il portavoce della casa automobilistica di Trnava.

Venerdì il Ministero dell’Economia della Slovacchia ha informato la stampa della notizia relativa alla costruzione del nuovo stabilimento di Volvo vicino a Košice. Il nuovo stabilimento della casa automobilistica svedese dovrebbe produrre fino a 250 mila veicoli all’anno e si prevede che creerà diverse migliaia di posti di lavoro nella regione.

Ricordiamo che Stellantis a Trnava produce attualmente Peugeot 208 e Citroen C3. Inoltre in futuro si attendono nuovi modelli tra cui la Citroen C3 Aircross e la Opel Crossland. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da questo importante stabilimento in cui nei mesi scorsi si è festeggiata la produzione dell’esemplare numero 4 milioni, una Peugeot 208 GT.

