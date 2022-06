Bollo auto, non lo si pagherà più: che regalo dal Governo!

Il costo della vita è cresciuto, e anche parecchio, negli ultimi mesi e mentre tiene banco il dibattito su salario minimo e reddito di base universale, il Governo italiano vara aiuti per permettere alle famiglie di sbarcare il lunario. Non si sguazzerà nel lusso, ma quantomeno l’esecutivo ha intenzione di dare una mano per i beni primari. Tra gli incrementi sulle bollette, il caro carburanti, l’impennata nel genere alimentari e altro ancora sembra di vivere sempre con il fiato sospeso. Titubanti sulla capacità o meno di far fronte alle spese. Le voci da esaminare sono davvero numerose e un sacco di famiglie è in seria difficoltà, al punto da lasciar temere una bomba sociale senza aiuti alla popolazione. Ma andiamo a vedere quali sono i cambiamenti previsti sul detestato bollo auto.

Bollo auto: quando si viene esonerati

Nel pieno della pandemia la tassa beneficiava di termini relativamente comodi per il saldo, ma, purtroppo, oggi non è più così. E già a partire dal 2022 va pagato in maniera regolare l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione del mezzo. Per esempio, nel caso di una vettura immatricolata a maggio, il bollo auto scadrà al termine di giugno. Più il tempo passa dall’insoluto e più la sanzione aumenta, progressivamente, fino a quando, dopo tre anni dal mancato pagamento, c’è persino il ritiro delle targhe e del libretto di circolazione del veicolo. Ma il Governo pensa ad alcune vie per non doversi sobbarcare il bollo auto senza infrangere i termini di legge. Le possibilità sono tre e ora ve le andremo a introdurre.

Innanzitutto, ne beneficia chi compra una vettura elettrica. In tal caso, l’esecutivo mira a premiare la virtuosa scelta di non inquinare. Pertanto, l’EV beneficia di un azzeramento del bollo da far durare 5 anni o addirittura in eterno. Ciò non dipende dallo Stato, bensì dalla Regione, perciò vi raccomandiamo di recuperare le informazioni sui canali ufficiali di quella in cui vivete. È altresì esonerato dal bollo auto il proprietario di un mezzo d’epoca, purché iscritto negli appositi registri. Infine, il trattamento favorevole vige qualora la vettura sia adibita al trasporto di persone con disabilità (legge 104).