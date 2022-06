Stellantis: dal 2026 la Gigafactory a Termoli

Oggi i sindacati hanno saputo dalla direzione dello stabilimento Stellantis di Termoli che la Gigafactory sarà avviata nel 2026 ed entrerà a pieno regime nel 2030. A regime la struttura avrà ben 2 mila dipendenti. La produzione dello stabilimento attuale invece calerà gradualmente e poi si fermerà del tutto con un picco di esuberi di mille dipendenti nel 2025.

Dal 2026 aprirà i battenti la nuova Gigafactory Stellantis di Termoli

Lo ha spiegato la direzione di Stellantis ai sindacati in un incontro a Roma. Sarà la joint venture Acc, formata dalla stessa Stellantis con Mercedes e con Total, a realizzare la nuova Gigafactory a Termoli la terza in Europa per il gruppo automobilistico dopo quella di Douvrin in Francia e Kaiserslautern in Germania. Questa fabbrica avrà una capacità industriale da 40 gigawatt ora. Altre due fabbriche di batterie saranno aperte anche in Nord America. Su questo impianti il contributo del governo italiano sarà pari a 370 milioni circa, grazie al MISE.

Stellantis ha inoltre confermato che a gennaio 2023 ci sarà l’acquisizione delle aree libere e del fabbricato di Termoli 2. Da ottobre 2023 inizieranno i primi lavori su aree libere per la costruzione del complesso. Da gennaio 2025 inizieranno le prime fasi di inserimento del personale del gruppo automobilistico in Acc.

La produzione dei motori fire continuerà fino alla fine 2026, quando inizierà la produzione di batterie nel primo modulo. Ovviamente molto soddisfatti i sindacati che hanno avuto rassicurazioni importanti dal gruppo automobilistico per quanto concerne l’occupazione dello stabilimento per il futuro.

Vedremo dunque prossimamente quali altre novità arriveranno a proposito di questa nuova Gigafactory di Stellantis a Termoli.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: parte la fabbricazione di van a idrogeno in Germania