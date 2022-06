Stellantis: parte la fabbricazione di van a idrogeno in Germania

Nell’ultimo periodo il gruppo Stellantis ha ampliato gli orizzonti per offrire una mobilità sempre più a zero emissioni, attraverso veicoli in grado di rispecchiare le diverse esigenze della clientela. Forte di un approccio trasversale, presente in ogni segmento, il conglomerato italo francese, nato nel 2021 dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Groupe, fa l’occhiolino pure ai professionisti. Adesso può realizzare non solo EV con la ricarica alla spina, ma anche alla pompa. In Germania, presso lo stabilimento di Russelsheim, presso una struttura di 1.500 metri quadri con 70 dipendenti altamente qualificati, Stellantis ha cominciato a realizzare Citroen Jumpy, Opel Vivaro e Peugeot Expert a idrogeno.

Stellantis: le prospettive dell’idrogeno affascinano

I vantaggi di un sistema di tale tipologia di alimentazione riguardano la velocità nella ricarica: l’energia elettrica per la power unit è generata mediante il processo di elettrolisi. E l’efficienza della propulsione è quasi il doppio in confronto a quella delle unità a combustione termica. Nel suo composto molecolare con l’ossigeno, l’idrogeno è reperibile negli oceani in quantità pressoché illimitate.

In futuro, poi, l’idrogeno reciterà un ruolo da assoluto protagonista quale vettore energetico per lo stoccaggio e il trasporto di energia rinnovabile. Attualmente l’80 per cento del trasporto di energia sulla terra avviene mediante molecole (petrolio greggio, gas naturale) e appena il 20 per cento sotto forma di elettricità. Domani sarà erogata su larga scala notevoli quantità di energia rinnovabile in angoli remoti del mondo in modo economico e neutro rispetto al clima, per essere poi trasportare ai consumatori.

Al momento la rete di rifornimento Stellantis sul suolo tedesco prevede già un centinaio di stazioni, dando modo ai pochi veicoli a idrogeno in circolazione di muoversi in totale libertà lungo il territorio nazionale. Per stimolare lo sviluppo, il governo della Germania ha finanziato il piano KsNI, che almeno fino al 2024 permetterà l’acquisto dei mezzi alimentati con H2 a prezzi calmierati. Il pioniere del nuovo corso avviato da Stellantis è Opel Vivaro-e Hydrogen, un van con una autonomia di 400 km (ciclo WLTP). Dal 2024, la multinazionale, società madre della Casa del Fulmine, conferirà la propulsione a celle a combustibile a idrogeno pure ai mezzi commerciali di grandi dimensioni.