Stellantis Melfi: “Preoccupazione per salario e occupazione”

Per i lavoratori dell’area industriale di Melfi è tempo di scontare nuovi stop produttivi. La prossima settimana il centro di Stellantis si fermerà da martedì 28 giugno sul terzo turno sino a sabato 2 luglio per la carenza di componenti. Tra il personale del conglomerato italo francese salgono le preoccupazioni data le nebulose prospettive future. Come spiega la delegata sindacale Giorgio Calamita, la Fiom Cgil rivendica il bisogno di aprire il tavolo dell’automotive alla Regione Basilicata in maniera permanente, affinché vengano gettate le basi politiche e di investimenti per il rilancio locale e affrontare la transizione ecologica assicurando l’occupazione, rivendicando l’impiego fin dall’acquisizione delle commesse per ogni compagnia attiva nel settore della componentistica in riferimento ai quattro nuovi EV che vedranno la luce presso la struttura Stellantis di Melfi, definiti nel piano di investimenti con l’accordo sindacale del 25 giugno 2021.

Melfi: non regna la serenità

Allo stato attuale, il dibattito regionale ha fornito alcune risposte su infrastrutture e abbattimento dei costi energetici. Azioni tuttavia – lamenta Calamita – ancora insufficienti a scongiurare un effetto negativo nella zona. L’essenziale e irrimandabile transizione ecologica e tecnologica, sommata alla riorganizzazione di Stellantis per la perpetua ricerca di efficientamento e semplificazione dell’iter produttivo, stanno ponendo a repentaglio la tenuta occupazionale. La preoccupazione per tutti gli addetti alla componentistica – spiega Calamita – è concreta. Non c’è infatti nessuna certezza sulle nuove commesse per la fabbricazione dei mezzi a trazione elettrica. Inoltre, a settembre terminano gli ammortizzatori sociali utili ad andare oltre il momento di difficoltà, garantendo salario e occupazione alla manodopera.

Pertanto, i sindacati si aspetta tanto dall’imminente tavolo regionale. L’incontro dovrà prevedere un’importante piano d’azione teso a permettere la continuità produttiva e occupazionale dell’intera zona industriale, aprendo il confronto con Stellantis e il governo nazionale, individuare risorse per affrontare il periodo di impasse in Italia, tramite degli interventi straordinari per la transizione. Secondo Calamita bisogna sostenere la transizione prevede strumenti adeguati, ammortizzatori sociali e fondi per la formazione con un costante confronto con gi enti sindacali, usufruire delle risorse messe a disposizione dal Pnrr per dare il via a nuove produzioni (centraline, semiconduttori, software, batterie) e per attrarre ulteriori Costruttori di veicoli nella penisola italica.