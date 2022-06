Free2move entra nel motorsport sul circuito di Misano Adriatico

Free2move eSolutions fa il suo ingresso nel mondo delle corse accanto alla smart EQ fortwo e-cup, il campionato di turismo dedicato alla vettura e e caratterizzata dal fatto che le city car impegnata nella competizione sono a trazione 100 per cento elettrica.

Free2move si dà al motorsport: il Mobility hub globale di Stellantis sarà protagonista nel fine settimana sulla pista di Misano Adriatico

Ammontano a 24 i punti di ricarica concessi già dal prossimo appuntamento in calendario, previsto questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 giugno 2022, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Nell’area paddock gli organizzatori hanno allestito 20 easyWallbox, la soluzione ideale per una ricarica e veloce pure a casa, dei mezzi ibridi plug-in o elettrici. Per servirsene basta collegare la easyWallbox a una presa Schuko per usufruirne fino a 2,4 kW. Ma con un montaggio professionale è in grado di erogare una potenza massima di 7 kilowatt.

Proprio in tale configurazione vengono ricaricate le smart fortwo del campionato al quale si unisce Free2move. Altri quattro dispositivi, nello specifico degli eProWallBox, trovano posto sempre nell’autodromo romagnolo: connesse e flessibili, le attrezzature caricano fino a 22 kilowatt. Tramite le soluzioni di connettività 4G/Wi-Fi e al back-end del quale sono provviste c’è modo di controllare da remoto i processi di ricarica.

Dopo la prova di Misano Adriatico, la carovana della smart EW fortwo e-cup si dirigerà a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. Qui le auto partecipanti scenderanno in pista nel corso del fine settimana del 9 e 10 luglio. Quindi, a seguito del break estivo, si riprenderà a correre il 3 e il 4 settembre a Imola, prima del gran finale, fissato per il 15 e il 16 ottobre a Modena.

Anche se collaborerà con smart, marchio del gruppo Mercedes, Free2Move è un Mobility Hub globale di Stellantis. Il centro propone un portafoglio di servizi per andare incontro alle molteplici esigenze di viaggio dei propri utenti, che vadano da un minuto a diversi giorni o più mesi, con proposte di car sharing e di noleggio a breve, medio e lungo termine. L’immagine trasmessa all’esterno guadagnerà naturalmente di punti a seguito dell’impegno nel motorsport, andando a rafforzare ulteriormente il fascino di un’offerta già molto allettante.