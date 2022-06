Stellantis emette due richiami per 256 mila veicoli

Stellantis protagonista di nuovi richiami in Nord America. Il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares sta richiamando circa 256.404 veicoli negli Stati Uniti in seguito alla scoperta di due difetti di sicurezza in alcuni modelli che potrebbero influire sull’erogazione del carburante o sulla visualizzazione dell’immagine dello specchietto retrovisore. Inoltre, il produttore di auto che annovera ben 14 brand ha riferito che i richiami potrebbero interessare più di 248 mila veicoli al di fuori dei confini degli Stati Uniti. Ciò include circa 60.287 veicoli canadesi e 188.418 veicoli al di fuori del Nord America.

Maxi richiamo per Stellantis in Nord America

Per i modelli Jeep Grand Cherokee 2014-2020 e Ram 1500 2014-19, un guasto alla pompa del carburante ad alta pressione che potrebbe portare alla fame di carburante potrebbe coinvolgere circa 138.645 auto negli USA. Si stima che 55.711 veicoli canadesi e 188.178 altri veicoli non nordamericani siano interessati da questo richiamo.

La società del CEO Carlos Tavares ha affermato che un’indagine ha rilevato che la pompa del carburante potrebbe accumulare detriti, il che potrebbe limitare il flusso di carburante e causare l’arresto del motore. Vengono richiamati solo i veicoli dotati di motori EcoDiesel da 3,0 litri di seconda generazione. Stellantis ha affermato di non essere a conoscenza di incidenti o lesioni legate al difetto.

Nel frattempo, circa 117.759 unità di Ram 1500, 2500 e 3500 Cab Chassis del 2022 vengono richiamati negli Stati Uniti a causa di un software che potrebbe impedire la visualizzazione delle telecamere di backup in retromarcia. Si stima che 4.576 auto in Canada e 240 altri veicoli non nordamericani saranno interessati dal richiamo.

L’errore è una combinazione incompatibile del sistema della telecamera di retromarcia e della radio. Stellantis ha detto che sullo schermo apparirà un avviso scritto se l’errore è presente.

Stellantis rilascerà un aggiornamento del software radio per risolvere il problema, secondo un rapporto della National Highway Traffic Safety Administration. L’azienda non è a conoscenza di incidenti o lesioni legate a questo difetto. Il gruppo automobilistico ha rifiutato di fornire dettagli sui fornitori delle parti richiamate.

Il produttore di auto nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe avviserà i rivenditori interessati e inizierà a notificare ai proprietari interessati i due richiami il 29 luglio. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo richiamo.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il Messico accoglie la richiesta degli USA di valutare eventuali violazioni