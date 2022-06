Stellantis: il Messico accoglie la richiesta degli USA di valutare eventuali violazioni

Il governo messicano ha ammesso una richiesta di revisione proveniente dalla sua controparte statunitense su una presunta negazione dei diritti del lavoro in uno stabilimento della filiale locale del gruppo automobilistico Stellantis.

Stellantis: il governo messicano accoglie la richiesta degli USA di riesame di presunte violazioni ai diritti del lavoro

Se il caso contro Teksid Hierro de México andasse avanti, sarebbe la quarta denuncia di lavoro contro un’azienda straniera nel paese dalla metà del 2020, quando è entrato in vigore il rinnovato accordo commerciale tra Messico, Stati Uniti e Canada (TMEC).

“Il Ministero dell’Economia ha inviato oggi una comunicazione all’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) indicando che la richiesta di riesame è stata accolta in merito ad un presunto diniego della libertà di associazione e dei diritti di contrattazione collettiva presso lo stabilimento Teksid Hierro di Messico“, è stato affermato in una nota.

“Il Ministero dell’Economia, in coordinamento con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e gli altri agenti coinvolti, esaminerà il caso per determinare se vi sia o meno una negazione dei diritti del lavoro in conformità con le disposizioni stabilite nel TMEC”.

Teksid, che impiega quasi 1.500 persone e produce componenti in ferro per veicoli pesanti nello stato di Coahuila, è coinvolta dal 2014 in una disputa sindacale che secondo gli attivisti ha impedito ai lavoratori di essere rappresentati da un gruppo di loro scelta.

Stellantis, che lo scorso anno è diventato il quarto gruppo automobilistico al mondo dopo la fusione tra Groupe PSA, produttore di Peugeot, e Fiat Chrysler Automobiles, gestisce altri sette stabilimenti in Messico. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nelle prossime settimane.

Ti potrebbe interessare: Stellantis premia 12 fornitori per qualità, impegno ed eccellenza operativa