Stellantis: ecco come sono andate le vendite a maggio in Messico

Stellantis Messico ha pubblicato i suoi numeri di vendita ufficiali per il mese di maggio, con un totale di 5.122 unità vendute il mese scorso dal gruppo automobilistico. Il marchio Ram è risultato essere il brand più venduto dal gruppo in Messico il mese scorso. Tra i singoli modelli segnaliamo che Dodge Charger ha riportato le sue migliori vendite di maggio di sempre in Messico.

Il marchio Dodge ha registrato vendite di 1.314 unità, con una crescita del 112% rispetto al mese di maggio 2021. Dodge Attitude ha venduto 698 unità, con un aumento del 35% rispetto all’anno precedente. Dodge Charger ha riportato le migliori vendite di maggio nella sua storia. Dodge Journey ha registrato le migliori vendite di maggio dal 2016. Dodge Challenger ha aumentato le vendite del 7% rispetto a maggio 2021.

Ecco come sono andate le vendite per il gruppo Stellantis in Messico a maggio 2022

Jeep ha venduto 1.473 unità, con una crescita del 44 per cento rispetto a maggio 2021. Jeep JT, che in altri mercati è conosciuto con il nome di Gladiator, ha registrato le migliori vendite di maggio della sua storia . Jeep Compass ha registrato le migliori vendite di maggio dal 2014. Jeep Renegade ha riportato le migliori vendite di maggio dal 2017. Jeep Grand Cherokee e Wagoneer hanno venduto rispettivamente 207 unità e 18 unità.

Per quanto riguarda gli altri brand del gruppo Stellantis, Alfa Romeo ha venduto 10 unità nel mese di maggio. Chrysler ha venduto 5 unità del suo minivan Pacifica a maggio. FIAT ha venduto 427 unità. Fiat Ducato ottiene il miglior mese di vendite della sua storia. Fiat Argo ha venduto 152 unità. Chrysler ha venduto 5 unità del suo minivan Pacifica a maggio.

Peugeot ha registrato vendite di 306 unità. Peugeot Manager ha registrato le migliori vendite di maggio della sua storia. Ram ha registrato vendite di 1.587 unità. Le vendite di Ram 700 sono aumentate dell’8 per cento da maggio 2021. Ram ProMaster Rapid ha venduto 401 unità. Ram 1500 ha immesso 321 unità nel mercato messicano. Ram Heavy Duty ha venduto 100 unità.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: lo stabilimento di Goiana è quello più ecosostenibile del gruppo