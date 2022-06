NextStar Energy è il nome della joint venture Stellantis-LG

Stellantis e LG Energy Solution hanno annunciato il nome ufficiale della sua joint venture per le batterie. NextStar Energy Inc. è il nuovo nome, secondo un comunicato stampa di Stellantis giovedì. Danies Lee è stato nominato Chief Executive Officer (CEO) della nuova società.

Stellantis: NextStar Energy è il nome della Joint Venture con LG Solution

“Sono estremamente onorato di questa nomina e non vedo l’ora di mettere in piedi il team dirigenziale senior di NextStar Energy che mi aiuterà a realizzare la nostra visione di produrre celle e moduli per batterie agli ioni di litio all’avanguardia per soddisfare una parte significativa della produzione in Nord America“, ha affermato Lee.

NextStar Energy sarà il primo impianto canadese di produzione di batterie agli ioni di litio su larga scala. Stellantis e LG Energy Solution si sono impegnati a investire oltre 5 miliardi di dollari per avviare operazioni di batterie per autoveicoli a Windsor, con il supporto dei governi municipali, provinciali e federali.

L’impianto di produzione dovrebbe avere una capacità di produzione annuale superiore a 45 gigawattora e creerà circa 2.500 nuovi posti di lavoro a Windsor e nelle aree circostanti. Le attività di costruzione degli impianti dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno con l’avvio delle operazioni di produzione nel primo trimestre del 2024.

I funzionari affermano che NextStar Energy svolgerà un ruolo importante nel piano strategico Stellantis Dare Forward 2030, che mira ad avere oltre il 50 per cento di vendite di BEV in Nord America entro la fine del decennio. La chiusura della società di joint venture per le batterie è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative.

Lee ha ricoperto una serie di ruoli di vendita e marketing globali e regionali per la promozione delle batterie agli ioni di litio presso LG Chem dal 2001. È stato responsabile delle vendite sul mercato statunitense e ha sede a San Jose, California, dal 2015 al 2018. Più recentemente , ha supervisionato le vendite e la gestione dei programmi dei principali programmi di batterie per veicoli elettrici per il mercato nordamericano.

Lee si trasferirà a Windsor, in Ontario, nei prossimi mesi. Ha conseguito un master in studi internazionali presso la Korea University e un MBA presso la Duke University. La conclusione della joint-venture di batterie è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa importante partnership tra il gruppo Stellantis e LG Solution.

