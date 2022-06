Stellantis Cassino plant: Vito Cascione nuovo direttore

Il Cassino Plant ha un nuovo direttore: l’Ing. Vito Cascione. Prende il posto di. Giuseppe Figliuolo, che andrà a dirigere Mirafiori, dopo essersi occupato della riorganizzazione della produzione e della transizione verso le nuove motorizzazioni.

Vito Cascione è il numero uno del centro Maserati di Modena da più di un anno. Prima era stato a Torino per guidatore il comparto della Qualità negli approvvigionamenti. Una funzione espletata per oltre cinque anni, finché la fusione di Fiat Chrysler con PSA non ha dato inizio a una nuova era. In realtà, l’appena nominato responsabile del Cassino Plant ha mantenuto l’incarico ancora per qualche mese, venendo poi promosso alla guida di Modena.

Si è laureato presso il Politecnico di Bari in ingegneria con specializzazione in automazione industriale e robotica. L’ambiente del Stellantis Cassino Plant è già a lui ben familiarie sicché da gennaio a novembre del 2021 ha svolto il ruolo di capo del reparto Finizione.

Stellantis Cassino Plant: le quotazioni di Ascione sono in ascesa

Il complesso laziale è uno degli impianti strategici nella gerarchia Stellantis dal punto di vista FCA. Che ancora una volta sostiene la fase di cambiamento. In passato, è stato a lungo un’officina adibita all’assemblaggio di veicoli. Quindi, lo si è convertito alla produzione just in time e i livelli di qualità certificati con il World Class Manifacturing. Inoltre, il Cassino Plant è diventato un sito di sviluppo e progresso.

Coinvolgendo i prestatori d’opera nell’affinamento dei processi interni ha alzato l’asticella in pochi anni. Non per niente Cassino è stata ad un certo punto riservata alla realizzazione degli esemplari premium. Un territorio insidioso, dove è pretesa la massima qualità, senza sorta di deroghe. Lo impone la sfida sempre aperta con i principali player internazionali ma soprattutto i clienti, davvero esigenti.

Attraverso la Maserati Grecale la missione da portare a termine è ancora più ostica. Vito Cascione è il direttore che si è occupato dello storico stabilimento della Casa del Tridente di Modena nella maggiore rivoluzione degli ultimi anni. Si sono progettate da zero le linee ed è stato varato il nuovo polo di ricerca, dal quale ha visto la luce il motore Nettuno.