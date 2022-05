Stellantis e Samsung annunciano oggi nuova fabbrica di batterie

Stellantis e Samsung SDI dovrebbero annunciare oggi la costruzione di un nuovo impianto di batterie in Indiana, per consentire alla divisione Chrysler di accelerare i suoi piani di produzione di veicoli elettrici, secondo le informazioni ottenute da Reuters.

Stellantis e Samsung oggi dovrebbero annunciare la costruzione di una nuova Gigafactory

Le aziende hanno firmato un memorandum d’intesa per formare una joint venture per la produzione di batterie agli ioni di litio in Nord America. L’avvio dell’impianto è previsto nel 2025 e avrà una capacità produttiva annua iniziale di 23 gigawattora, con la possibilità di aumentare fino a 40 gigawattora. Stellantis ha confermato che un evento si terrà oggi.

L’impianto di batterie dovrebbe essere costruito vicino agli stabilimenti di motori, colata e trasmissione di Stellantis a Kokomo, nell’Indiana. A ottobre, il gruppo franco-italiano, che comprende marchi quali Peugeot, Fiat, Jeep e Chrysler, ha annunciato l’intenzione di investire 229 milioni di dollari nei suoi tre stabilimenti Kokomo per produrre trasmissioni elettrificate a otto velocità.

A marzo, Stellantis e LG Energy Solution avevano già formalizzato un investimento di 4,1 miliardi di dollari in una joint venture per la produzione di batterie agli ioni di litio in Canada, che avrà una capacità produttiva annua di oltre 45 gigawattora.

Le società prevedono di iniziare le operazioni nel 2024. Vedremo dunque quali novità arriveranno in proposito nel corso delle prossime ore. Ricordiamo che anche in Europa il gruppo automobilistico guidato dal numero uno, il CEO Carlos Tavares ha annunciato la realizzazione di tre fabbriche di batterie in Italia a Termoli, in Germania a Kaiserslautern e in Francia a Douvrin.

