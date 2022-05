Le Ferrari più vendute di sempre

Ferrari è uno dei marchi di auto di lusso più iconici e conosciuti al mondo. Il cavallino rampante ha una lunga storia di produzione di alcune delle auto più belle e potenti mai realizzate fino ad ora. Oggi è uno dei brand più popolari e attivi del mercato delle supercar, con nuovi modelli come la SF90 Stradale e la 296 GTB che continuano a far parlare di sé, soprattutto per l’elettrificazione.

Quali sono le Ferrari più vendute di tutti i tempi? Ecco i 10 modelli più venduti di sempre, in base alle vendite totali!

Ferrari 458 Italia

La Ferrari 458 Italia è stata la Ferrari più venduta di tutti i tempi, con oltre 15.000 esemplari consegnati. Presentata per la prima volta nel 2009, è diventata rapidamente una delle supercar più popolari sul mercato. Le sue principali caratteristiche tecniche includono un motore V8 aspirato da 4.5 litri che produce 570 CV e 540 Nm di coppia massima. Raggiunge una velocità massima di 325 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi.

Ferrari F430

La Ferrari F430 è stata la seconda vettura più venduta nella storia dell’azienda, con oltre 14.000 esemplari immatricolati. Fu introdotta nel 2004 in sostituzione della Ferrari 360 e presentava una serie di miglioramenti rispetto al suo predecessore. Tra questi, un nuovo motore V8 aspirato da 4.3 litri che produce 490 CV e 465 Nm di coppia. Propone una velocità massima di 315 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.

Ferrari 360

La Ferrari 360 è stata la terza Ferrari più venduta fino ad ora, con oltre 13.000 unità vendute dalla sua introduzione nel 1999. Sostituisce la Ferrari 355 e presenta una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente. Tra questi, un nuovo motore V8 da 3.6 litri che produceva 400 CV e 373 Nm di coppia. La velocità massima era di 295 km/h e poteva accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

Ferrari California

La Ferrari California è stata la quarta Ferrari più venduta di tutti i tempi, con oltre 13.000 esemplari venduti dalla sua introduzione avvenuta nel 2008. Era basata sulla Ferrari F430, tuttavia, presentava una serie di caratteristiche uniche, tra cui un tetto metallico ripiegabile e un motore V8 da 4.3 litri. Tale unità riesce a produrre 460 CV e 485 Nm di coppia. Propone una velocità massima di 310 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi netti.

Ferrari F355

La Ferrari F355 è stata la quinta Ferrari più venduta di tutti i tempi, con oltre 11.000 esemplari venduti dalla sua introduzione nel 1994. Sostituì la Ferrari 348 e presentò una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente. Tra questi, un nuovo motore V8 da 3.5 litri che produceva 380 CV e 363 Nm di coppia. La velocità massima era di 262 km/he poteva scattare da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

Ferrari 599 GTB Fiorano

La Ferrari 599 GTB Fiorano è stata la sesta Ferrari più venduta di tutti i tempi, con oltre 11.000 unità vendute dal suo arrivo sul mercato avvenuto nel 2006. Ha preso il posto della Ferrari 575M Maranello con un motore da 6 litri migliorato che produce 620 CV e 608 Nm di coppia. La velocità massima è di 330 km/h mentre passa da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.

Ferrari 612 Scaglietti

La Ferrari 612 Scaglietti è stata la settima Ferrari più venduta di tutti i tempi, con oltre 8.000 esemplari venduti dalla sua commercializzazione nel 2004. Sostituisce la Ferrari 456M GT e presenta una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente. Tra questi, un nuovo motore V12 da 5.7 litri che produceva 540 CV e 590 Nm di coppia. La velocità massima è di 315 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi.