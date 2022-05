Stellantis: i ricavi netti sono aumentati del 12% nel primo trimestre

Stellantis ha concluso il primo trimestre del 2022 con un aumento dei ricavi netti pari al 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Richard Palmer, CFO del gruppo automobilistico italo-francese, ha dichiarato che questa nuova crescita è stata possibile grazie al miglior mix di modelli, ai cambi di conversione più favorevoli e ai prezzi netti. Le consegne, invece, sono calate del 12%.

La guidance per l’intero anno, con margine di risultato operativo rettificato a doppia cifra e flussi di cassa positivi, è stata confermata, nonostante le condizioni sfavorevoli in termini di approvvigionamenti e di inflazione, grazie al successo dei modelli e alle partnership strategiche.

Stellantis: il primo trimestre del 2022 si è concluso con un aumento dei ricavi netti

I risultati presentati nelle scorse ore, favoriti dal successo della strategia tecnologica e di prodotto, dimostrano la capacità di Stellantis di affrontare e superare senza problemi gli eventi avversi che caratterizzano questo momento storico, portato avanti contemporaneamente il suo audace piano strategico Dare Forward 2030 per il prossimo decennio.

I ricavi registrati dal gruppo nel primo trimestre del 2022 riflettono la forza dei nuovi prodotti, tra cui la Jeep Grand Cherokee L, i Wagoneer e Grand Wagoneer per il Nord America, la DS 4, la nuova Fiat 500 Elettrica, il nuovo Opel Mokka e la gamma di veicoli commerciali leggeri per la regione Enlarged Europa, la nuova Jeep Grand Cherokee, il Peugeot 3008 e la Citroën C4 per Medio Oriente e Africa, il Fiat Pulse, la Jeep Compass, la Peugeot 208 e la Fiat Cross che hanno dato un contributo sostanziale alla posizione di leadership nel mercato sudamericano.

Allo stesso tempo prosegue il momento positivo dei veicoli Stellantis a basse emissioni, con una crescita di oltre 50% rispetto al 2021 delle vendite di veicoli elettrici a batteria per la regione Enlarged Europa.

Il gruppo ha registrano importanti progressi verso il raggiungimento della capacità produttiva dei 400 GWh per le batterie entro il 2030 grazie a importanti partnership strategiche con LG Energy Solution e Automotive Cells Company (ACC) nel Q1 2022 che consentiranno di realizzare, rispettivamente, il primo impianto di produzione di batterie agli ioni di litio su vasta scala a Windsor (Canada) e una nuova gigafactory a Termoli.

In un altro settore fondamentale del piano strategico, che segna il percorso verso un futuro sostenibile, Stellantis ha stretto una partnership strategica con Amazon e Foxconn nell’ambito della strategia sul software. Infine, il 3 novembre 2022, Stellantis presenterà consegne e ricavi relativi al terzo trimestre del 2022.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!