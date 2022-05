Stellantis: -41% in Italia ad aprile

Ad aprile le cose per il gruppo Stellantis non sono andate per il verso giusto, almeno per quanto concerne il nostro paese. Infatti il gruppo automobilistico, nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares, ha registrato un calo del 41 per cento delle immatricolazioni ad aprile rispetto allo stesso mese dello scorso anno in Italia.

Stellantis: il gruppo automobilistico registra ad aprile in Italia un calo delle vendite molto forte

Sono state infatti 34.504 auto le auto immatricolate nel nostro paese nel mese scorso dall’azienda di Carlos Tavares. Questo dato finisce per ridurre significativamente la quota di mercato di Stellantis in Italia. Infatti questa è adesso pari al 35,4 per cento quando invece nel mese di aprile dello scorso anno era pari a 40,3 per cento.

Se invece andiamo a guardare il 2022 nel suo insieme, le consegne di auto del gruppo sono state 158.296, in calo del 33,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, con la quota di mercato che cala passando dl 40,3 al 36,3 per cento nei primi 4 mesi dell’anno.

Insomma sicuramente non buone notizie per la società del Presidente John Elkann che spera però di rifarsi molto presto. Già nei prossimi mesi infatti alcune novità importanti potrebbero contribuire a dare una bella scossa ai numeri di vendite del gruppo Stellantis. Ovviamente anche i problemi legati alla mancanza di semiconduttori hanno avuto il loro peso.

Basti pensare ad esempio all’imminente arrivo sul mercato di Alfa Romeo Tonale e Maserati Grecale ma anche alle novità previste in casa Peugeot e Citroen entro fine anno. Vedremo dunque come andranno le cose nei prossimi mesi e se questo auspicato scossone ci sarà per davvero nel nostro paese per il gruppo automobilistico.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: secondo il numero uno del gruppo automobilistico, il CEO Carlos Tavares, la crisi dei chip almeno fino a fine 2022

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!