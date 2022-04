Stellantis mostra la sua strategia e-mobility alla Generazione Z

All’interno della prima edizione di Verde Giffoni, Youth for the Present, svoltasi ieri 29 aprile nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana (Salerno), si è tenuto l’incontro “Generazione Z, parola chiave: Sostenibilità” promosso da Giffoni Innovation Hub (GIH).

Una giornata di incontri in presenza e in diretta streaming che ha dato l’opportunità a oltre 400 giovani under 30 di confrontarsi sul tema della sostenibilità declinato in tutte le sue accezioni: economia, sociale ed ecologica.

Stellantis: la Generazione Z ha avuto la possibilità di scoprire la strategia e-mobility del marchio

Giffoni Innovation Hub si propone come anello di congiunzione tra i ragazzi della Generazione Z, le aziende e le istituzioni, offrendo tutti gli strumenti necessari per affrontare una delle grandi sfide del futuro: modificare le proprie abitudini per contribuire a creare un nuovo modello di società in grado di mitigare il cambiamento climatico.

Stellantis ha partecipato all’evento, co-finanziato dal Ministero della Cultura, con la sua e-Mobility Business Unit, la cui attività si inquadra perfettamente nell’ambito di Verde Giffoni, Youth for the Present. Dalla sua creazione oltre un anno fa, il gruppo automobilistico italo-francese, con i suoi iconici marchi e un portfolio di prodotti e servizi all’avanguardia, si è fatto da subito promotore di soluzioni per una mobilità pulita, connessa, accessibile e sicura che soddisfi le necessità del cliente e che sia sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche economico.

Nella sua presentazione alla Generazione Z, Gabriele Catacchio – responsabile global della comunicazione e-Mobility – ha sottolineato che Stellantis intende guidare il modo in cui il mondo si muove, adottando soluzioni diversificate di propulsione elettrica per rallentare il cambiamento climatico e contribuire alla conservazione del pianeta per le generazioni future, sfruttando una gamma ampissima che va dalla piccola Citroën Ami fino alla potente Maserati MC20.

La partecipazione dell’e-Mobilità di Stellantis a Verde Giffoni, Youth for the Present aggiunge un importante tassello al mosaico per le sue attività di educazione per le nuove generazioni sulle tematiche di elettrificazione, strategia chiave per contribuire al raggiungimento della target di Carbon Neutrality nel 2038, come annunciato dal CEO Carlos Tavares durante la presentazione del piano strategico Dare Forward 2030.

Tra gli obiettivi della e-Mobility c’è proprio quello di promuovere la cultura legata alla mobilità elettrica fra i giovani, beneficiando del costante confronto con loro che consente di raccogliere spunti su come la Generazione Z vive la mobilità presente e vede quella del futuro. Un ramo di attività che in due anni ha coinvolto oltre 13.000 studenti europei e ha dato origine a importanti collaborazioni con istituzioni e partner prestigiosi a livello internazionale.

Tutte le partnership stanno aiutando il team e-Mobility a rafforzare la propria attività di sviluppo dei nuovi servizi a supporto dei clienti che cercano di guidare elettrico. Ne sono un esempio il progetto Vehicle-to-Grid (V2G), un sistema di ricarica bidirezionale per cui veicoli alimentati a batteria possono rilasciare energia alla rete elettrica nazionale con beneficio economico diretto per i possessori delle vetture.

Un altro esempio è il progetto Arena del Futuro, unico a livello mondiale, che prevede la ricarica dinamica wireless degli EV e attualmente in studio su un tratto privato dell’autostrada A35 Brebemi del Nord Italia in collaborazione con prestigiosi partner internazionali.

