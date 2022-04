Vecchi bolli auto e multe non pagati: come versare a rate

Nel cuore della pandemia, Regioni e Comuni hanno stoppato l’invio di bolli auto e multe da Codice della Strada. Ora però inondano gli italiani di solleciti per pendenze arretrate. Infatti, gli Enti locali hanno grossi guai economici, debiti da ripianare, costi elevati della politica: servono soldi. Il problema è che anche i consumatori non se la passano benissimo. Ecco allora la soluzione: versare a rate.

Vecchi bolli auto da rateizzare

La Regione, cui va il tributo, riceve la vostra domanda di pagare a rate, con le modalità indicate nel sollecito. Eppoi decide di accettare. La procedura varia secondo l’Ente locale. In genere, la rateizzazione non può essere concessa se è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione stessa. O se l’interessato non rinuncia formalmente all’impugnativa dell’atto di contestazione o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente.

No pagamento a rate se è in corso una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo); o se il contribuente sia decaduto da analogo beneficio, anche per altri tributi, per almeno due volte negli ultimi cinque anni. Altro caso: zero rateazione se il contribuente ha comunicato reiteratamente codici IBAN errati che abbiano determinato la mancata autorizzazione all’addebito da parte della banca domiciliataria.

Si fa tutto online, sul sito della Regione. Il pagamento delle rate avviene mediante domiciliazione bancaria. L’obbligato al pagamento del tributo deve pertanto fornire l’IBAN del proprio conto corrente. Non sono ammesse le carte prepagate ricaricabili e non è possibile fornire l’IBAN di un conto intestato ad altra persona. Con possibilità di maggiorazione dovuta agli interessi.

Quante rate? Da € 2.000 fino a € 3.000, massimo 15 rate. Oltre € 3.000 fino a € 10.000, massimo 24 rate. Oltre € 10.000 e fino a € 50.000 – max 30 rate.

Vecchie multe da Codice della Strada

Più intricata la questione delle vecchie multe da Codice della Strada da pagare ai Comuni. Bisogna dare un’occhiata al sito Internet del singolo Comune. Le indicazioni sono sul sollecito: c’è una pagina web specifica.

In caso di temporanea difficoltà socio-economica è possibile chiedere la concessione, la proroga o la revisione della rateazione del pagamento. Decide il Comune.

Quante rate? Da 100 a 500 euro di debito, 10 rate. Sono 16 rate da 500,01 a 1.000 euro. E 24 rate da 1.000,01 a 2.000 euro. Da 2.000,01 a 4.000 euro, 36 rate.

L’importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 0,5 punti percentuali.

