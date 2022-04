Stellantis Heritage Hub: incontro su energia e sostenibilità

Gli scorsi 22 e 23 aprile YES-Europe, una ONG studentesca globale che si interessa di temi inerenti all’energia e alla sostenibilità, ha tenuto la sua tradizionale conferenza annuale presso lo Stellantis Heritage Hub a Torino. Circa 200 studenti hanno avuto occasione di incontrare i dirigenti del gruppo italo francese, nonché ulteriori partner. All’iniziativa hanno, infatti, partecipato pure Bosch, CDI, Compile, IREN, Intesa Sanpaolo, NHOA, Politecnico di Torino e Power Replay. La tavola rotonda ha avuto come fine quello di esaminare e proporre soluzioni concrete ai temi delle fonti energetiche rinnovabili e sostenibili.

Stellantis main partner di YES-Europe

I piani di Stellantis in merito alla transizione energetica sono di dominio pubblico. Ricordiamo che lo scorso 1° marzo il gruppo automobilistico ha presentato Dare Forward 2030. Iniziative quali YES-Europe danno occasione di alimentare il dibattito sul futuro. In qualità di host e main partner dell’iniziativa organizzata da PoliEnergy, ente studentesco senza scopo di lucro del Politecnico di Torino, Stellantis ha confermato la sua sensibilità al tema.

La sede designata è stata l’Heritage Hub, che ha appositamente riaperto le sue porte agli studenti universitari dopo l’evento Visionary Days di novembre 2019. Ovvero pochi mesi prima che scoppiasse l’emergenza Covid, da cui le misure d’emergenza adottate dal Governo, compreso il lockdown. L’appuntamento andato in scena fa parte del piano Academy presso la Stellantis e-Mobility Business Unit, in cui si sono coinvolti oltre 13 mila studenti europei in appena un biennio. Il pensiero dei protagonisti del domani importa molto al colosso automotive, con il dialogo intrattenuto che può fornire degli spunti degni di nota.

YES-Europe (Young leader in Energy and Sustainability) si è svolta in due giorni: il 22 aprile gli argomenti centrali sono stati l’energia e la tecnologia; il 23 aprile la sostenibilità. Nel Day 1, gli esperti di Stellantis hanno mostrato alcuni dei progetti più innovativi della società. Tra questi Vehicle-to-Grid (V2G) nel centro di Mirafiori, che promuove la diffusione delle fonti rinnovabili mediante l’utilizzo di mezzi elettrici per erogare energia alla rete nazionale. Il Day 2 ha scavato nell’approccio di Stellantis al tema dell’Economia Circolare; principalmente si è approfondita la gestione delle batterie che hanno raggiunto il termine del loro ciclo di vita nelle autovetture.

