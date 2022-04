FCA Bank Pay: nasce la nuova piattaforma digitale per i pagamenti

FCA Bank è pronta ad un nuovo passaggio storico nelle formule di credito e guarda interessata al futuro dei pagamenti. Il sistema bancario del gruppo Stellantis, in continua crescita per quanto riguarda il daily banking, ha da poco annunciato una inedita piattaforma digitale, FCA Bank Pay. Grazie al nuovo piano i rivenditori convenzionati avranno l’opportunità di offrire un ampio ventaglio di modalità di transazione: in un’unica soluzione oppure a rate (con o senza l’applicazione di tassi di interesse).

FCA Bank Pay: arriva il nuovo servizio per i pagamenti digitali

Ispirandosi al trend in continua crescita del Buy Now Pay Later (BNPL), FCA Bank Pay coltiva ambiziosi obiettivi. In particolare, si prefigge di fornire ai partner del settore mobilità un sistema flessibile, istantaneo e al passo con le tecnologie di ultima generazione. Un sistema in linea con le moderne tendenze di consumo, opportuno per la vendita di servizi, riparazioni, accessori e ricambi.

La piattaforma prevede due formule, entrambe con esito immediato: Split Payment e Instant Payment. La prima soluzione consente di accedere a una dilazione commerciale di modico importo a tasso zero, ovvero senza interessi, e contratti di breve durata. La seconda, al contrario, richiede un finanziamento per cifre più cospicue e durate superiori. Qualunque siano le esigenze e i gusti della clientela, chiunque avrà l’opportunità di muoversi nella massima libertà, senza costrizioni. Il proposito è di adattarsi ad un bacino di utenti molto diverso tra loro.

Inoltre, la nuova piattaforma digitale FCA Bank Pay dà l’opportunità di rateizzare tanto gli acquisti effettuati presso gli store fisici (mediante SmartPOS o il sistema Paybylink) quanto nei centri online, tramite lo store dell’esercente.

FCA Bank Pay sarà dapprima attivo nei punti di assistenza Mopar del network di concessionarie di Stellantis, a partire da quella dello Stellantis & You Sales & Services di Torino. In una successiva fase sarà ampliata alle officine della rete di assistenza ufficiale Mopar, comunque sempre entro il 2022. Sarà interessante stabilire quale sarà l’accoglienza della comunità Stellantis all’iniziativa. Il potenziale sembra ottimo, specie in riferimento alla clientela giovane, smart, desiderosa di meno vincoli e di un pacchetto adattabile ai bisogni specifici.

