Automotoretrò: Stellantis Heritage presenta quattro rarità del 1972

Dal 28 aprile al 1 maggio il Lingotto Fiere di Torino ospiterà la 39a edizione di Automotoretrò, la tradizionale rassegna fieristica incentrata sull’automobilismo d’epoca. Da non perdere tra gli oltre 1.200 espositori, il dipartimento Stellantis Heritage che fa tesoro dell’eredità storica dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth. Il suo stand è ampio, con quattro vetture molto diverse accomunate dal loro 50° anniversario (1972-2022) e dalla loro carrozzeria rossa.

Stellantis Heritage mostra ad Automotoretrò 4 rarità del 1972

Attingendo a un vasto parco auto di proprietà (oltre 600 auto d’epoca), lo schieramento dello stand del dipartimento Heritage è composto da un’auto da corsa FIAT 124 Abarth Rally Gruppo 4, dal primo prototipo FIAT 126 uscito dalle linee dello stabilimento di Cassino, dalla Lancia Fulvia Coupé 1.6 HF che trionfò al Rally di Monte-Carlo del 1972, guidata da Sandro Munari e Mario Mannucci.

Completa la vetrina un esemplare unico, l’Alfa Romeo Alfetta Spider Coupé disegnata da Pininfarina, con sede al Museo Alfa Romeo di Arese: tutte le vetture sono accomunate dal loro notevole legame con l’anno 1972 e dalla loro carrozzeria rossa.

In linea con la sua missione di recuperare, salvaguardare e valorizzare l’eredità storica di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, Heritage utilizza il suo display per ricordare e celebrare i valori dei quattro marchi, offrendo agli appassionati una carrellata di tipologie di auto molto diverse: modelli da corsa, piccole auto prodotte in serie e un grande pezzo unico.



Inoltre, per l’ormai storica mostra al Lingotto, sono previste otto speciali visite guidate presso l’Heritage Hub, uno spazio che espone circa 300 auto della collezione Stellantis Heritage.

In ogni visita guidata di due ore i visitatori possono scoprire le 64 vetture che animano le otto aree tematiche coperte dallo spazio, due mostre incentrate sui motori più significativi prodotti dai marchi italiani in oltre un secolo di storia e un’esposizione che ne documenta la storia dello stabilimento di Mirafiori. Le visite si svolgeranno dal giovedì alla domenica, alle 10:00 e alle 17:00, dureranno circa due ore, e avranno un costo di € 25 a persona.

Ti potrebbe interessare: Stellantis partecipa ad Auto e Moto d’Epoca 2021 con Heritage

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!