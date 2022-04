Stellantis: Virtual Auto Show al Salone di New York

Per gli appassionati di auto show che non possono recarsi al New York International Auto Show, Stellantis ha creato un mondo virtuale, fornendo un approccio alternativo per vedere i veicoli più recenti di Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram e Alfa Romeo. Il salone dell’auto virtuale metterà in evidenza le ultime tecnologie dell’azienda attraverso tour dei prodotti interattivi altamente dettagliati.

Gli utenti potranno avventurarsi in un’esperienza visivamente coinvolgente generata dal computer con spiegazioni video. Novità per lo Show di New York, gli utenti sperimenteranno il miglioramento del dispositivo mobile per una migliore esperienza utente, due moduli di realtà aumentata aggiuntivi per Dodge e Jeep e diversi modelli di veicoli e pacchetti in anteprima.

Stellantis crea un Virtual Auto Show in occasione del Salone di New York 2022

Gli utenti possono optare per una visita guidata ospitata da un ambasciatore del marchio virtuale che cura le informazioni in base alle preferenze dell’utente. Il tour offrirà agli utenti una comprensione più profonda dei prodotti e delle tecnologie di Stellantis attraverso un’esperienza 3D, che include l’intera gamma di veicoli del 2022.

In qualsiasi momento durante l’esperienza, gli ospiti possono optare per un tour autoguidato. L’ambiente 3D controllato dall’utente consente la visualizzazione da varie angolazioni su veicoli, come la Jeep Grand Wagoneer, Alfa Romeo Giulia e la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in. Inoltre, lo spettatore può selezionare uno qualsiasi dei veicoli per un’analisi approfondita della tecnologia e delle applicazioni del prodotto. Una navigazione globale facile da usare contiene collegamenti rapidi ad aree specifiche.

Un primo collegamento consentirà agli spettatori di vedere virtualmente la famosa pista di prova all’aperto di Camp Jeep. Gli spettatori potranno dare un’occhiata in prima persona alla capacità dei veicoli Jeep mentre affrontano vari ostacoli fuoristrada. Camp Jeep è sempre stata un’attività da non perdere ed è offerto gratuitamente ai partecipanti al salone dell’auto.

I partecipanti al salone dell’auto virtuale possono anche iscriversi a un concorso a premi per avere la possibilità di vincere un credito fino a $ 100.000 per l’acquisto di un nuovo veicolo Chrysler, Dodge, Jeep, Ram o Fiat. I vincitori del concorso a premi saranno scelti in un’estrazione casuale, aperta a chiunque abbia almeno 18 anni di età con una patente di guida valida.

Stellantis non vede l’ora di offrire un’esperienza pratica ai partecipanti al New York International Auto Show che non possono partecipare di persona. Questo tour virtuale unico consente all’azienda di condividere le sue ultime offerte di veicoli e la tecnologia all’interno. Il sito interattivo rimarrà aperto per aiutare i consumatori a saperne di più sui prodotti Stellantis.

