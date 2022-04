Stellantis conferma i margini per il 2022: forti vendite negli USA

Nelle scorse ore il gruppo Stellantis ha confermato le sue previsioni per un margine di reddito operativo a due cifre per il 2022 e ha affermato che le sue vendite attese in Nord America, in particolare nella sua attività altamente redditizia negli Stati Uniti, dovrebbero aumentare del 3 per cento.

Durante una presentazione all’assemblea generale annuale della casa automobilistica, l’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ha affermato che la società prevede che le vendite saranno in aumento o stabili in tutti i suoi principali mercati e che quest’anno sarà un flusso di cassa positivo.

Insomma sembrano andare a gonfie vele le cose per il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles nel secondo anno di vita. Ricordiamo infatti che l’azienda è stata fondata nel mese di gennaio del 2021. Gli Stati Uniti si confermano uno dei mercati più importanti per il gruppo che grazie ai suoi brand americani quali Jeep, Ram e Dodge riesce ad ottenere ottimi risultati in quello che rimane uno dei mercati più importanti al mondo in termini di redditività

Tra l’altro questi risultati arrivano in condizioni di mercato davvero avverse a causa della guerra in Ucraina e della crisi di produzione dovuta alla mancanza di semiconduttori come ha fatto notare il Presidente di Stellantis John Elkann. Quest’ultimo ha pure detto che il suo gruppo è la quinta casa automobilistica al mondo per numero di auto elettriche vendute. Si tratta di un risultato niente male se si considera lo scetticismo più volte mostrato nei confronti della nuova tecnologia da parte del CEO Carlos Tavares.

