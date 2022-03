Stellantis Gliwice: saranno 3 i furgoni prodotti da aprile

Lo stabilimento Stellantis di Gliwice che fino allo scorso anno produceva la vecchia generazione di Opel Astra e che adesso è stato ristrutturato e convertito alla produzione di veicoli commerciali, avvierà la produzione a partire dai primi giorni del prossimo mese di aprile. A quanto pare saranno tre i veicoli che verranno prodotti almeno inizialmente in questa fabbrica sulla quale il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares sembra contare parecchio.

Stellantis: da aprile a Gliwice saranno tre i veicoli commerciali leggeri che verranno prodotti

Ricordiamo che i modelli che saranno prodotti in questa fabbrica sono: Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Opel/Vauxhall Movano. Stellantis si sta preparando per l’inizio della produzione in serie da diversi mesi. Da mesi nello stabilimento di Gliwice sono stati effettuati lavori preparatori, compresi test di macchine e dispositivi (tra cui nove treni elettrici autonomi – senza macchinisti e rotaie, oltre 380 robot, 35 piattaforme mobili nella nuova sala di assemblaggio drive e attrezzature), oltre ai sistemi informatici e logistici.

Parallelamente, prosegue la produzione di prova dei veicoli, avviata con successo nell’agosto dello scorso anno con il Peugeot Boxer. “La produzione partirà all’inizio di aprile, sarà il cosiddetto avviamento tecnico, che porterà al graduale raggiungimento della capacità produttiva prevista. Inizieremo la produzione per un turno e inizieremo il secondo ad agosto di quest’anno” annuncia Agnieszka Brania, responsabile comunicazione e PR di Stellantis in Polonia.

Per ora dunque la produzione sarà avviata solo per un turno giornaliero. Un secondo turno dovrebbe essere lanciato più tardi. In passato era previsto che la fabbrica avviasse anche un terzo turno di produzione, ma al momento questo turno non è sicuro al 100 per cento. Poiché la guerra in Ucraina incide sulla situazione economica mondiale. Vedremo quali novità arriveranno in futuro per questo sito produttivo del gruppo automobilistico.

