Stellantis: il gruppo ha ceduto tutte le sue quote in GEFCO

Arrivano notizie importanti per Stellantis. Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha confermato nelle scorse ore di aver rilevato quasi il 100 per cento di Gefco. Si tratta di un’azienda di trasporto automobilistico che il gruppo guidato dal CEO Carlos Tavares precedentemente aveva acquistato in comproprietà con le Ferrovie Russe (RZD).

Stellantis cede tutte le sue quote di GEFCO a CMA CGM

CMA CGM negli scorsi mesi aveva ottenuto l’ok dalla Commissione europea ad acquistare fin da subito il capitale di Gefco, in attesa dell’approvazione finale dell’accordo previsto nei prossimi mesi. Questo almeno si legge in una nota che però non svela i dettagli finanziari di questa operazione.

Gefco aveva annunciato nei giorni scorsi che avrebbe riacquistato il 75 per cento delle sue azioni possedute da RZD dopo che la società statale era diventata l’obiettivo delle sanzioni occidentali in risposta all’invasione russa dell’Ucraina.

La scorsa settimana la stampa transalpina aveva confermato che, dopo l’uscita di RZD, l’attività sarebbe stata probabilmente rilevata da CMA CGM, che negli ultimi tempi aveva intrapreso grossi investimenti nella logistica non marittima oltre che nel trasporto di container, che rimane la sua attività principale.

In un comunicato in cui non veniva specificato l’importo dell’operazione, secondo Efe, l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares , ha sottolineato che si tratta di una manovra premeditata, che non è collegata in alcun modo alla guerra in Ucraina. Tavares sostiene che il gruppo d’ora in poi farà affidamento su “una catena di fornitura globale ed efficiente con diverse società di logistica, tra le quali Gefco continua a svolgere un ruolo significativo”.

Il colosso francese della logistica ha spiegato che la sua intenzione è “consentire a Gefco di continuare le sue attività in un quadro normativo sicuro e quindi di assecondarne lo sviluppo, soprattutto nel mercato internazionale, mettendo in primo piano le sue competenze tecnologiche e logistiche”.In pratica integrerà Gefco – che è presente in 47 paesi e ha una forza lavoro di circa 11.500 persone, di cui 2.500 in Francia – nella sua controllata CEVA Logistics.

