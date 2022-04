FCA Bank entra nel business dei camper di lusso

FCA Bank ha annunciato una novità importante nelle scorse ore. La società che fa parte del gruppo Stellantis ha aggiunto un altro importante elemento alla sua strategia di diversificazione ed espansione in Europa, entrando nel business dei camper di lusso.

La Banca ha annunciato la firma di una partnership con Concorde, uno dei principali produttori europei di autocaravan premium. La società del gruppo Stellantis dunque fornirà i propri servizi finanziari alla rete di concessionari e ai clienti finali del rinomato marchio tedesco, che da oltre 40 anni produce modelli esclusivi e di qualità.

FCA Bank annuncia la firma di una partnership con Concorde

Questa collaborazione con Concorde è già attiva in Germania e sarà presto operativa in tutti i mercati europei. L’accordo riguarda le sei linee di modelli Concorde – Credo, Carver, Charisma, Cruiser, Liner e Centurion -, yacht a quattro ruote che combinano lusso, comfort e potenza. FCA Bank punta così ad estendere il proprio ruolo di leader nella mobilità, integrando i propri servizi alle reti di vendita e ai clienti finali in un settore in forte crescita in tutta Europa.

Nel 2021 il mercato dei veicoli ricreazionali, e dei camper in particolare, ha registrato un aumento record delle immatricolazioni del 13,2 per cento rispetto all’anno precedente, in Italia l’incremento è stato del 9,2 per cento, confermando e proseguendo sulla scia di un trend già in forte crescita. Soprattutto, nel 2021, per la prima volta in Europa, il numero di autocaravan nuovi immatricolati in 12 mesi ha superato quota 181 mila su una flotta totale di circa 6 milioni di veicoli.

“Siamo orgogliosi del nostro accordo con Concorde, uno dei principali produttori europei di veicoli premium per il tempo libero, che fornisce la soluzione ideale per viaggi on the road e vacanze all’insegna del comfort e del lusso”, ha affermato Giacomo Carelli, CEO e Direttore Generale di FCA Bank . “Questo accordo segna il nostro ingresso nel mondo dei camper premium, consolidando la nostra posizione in un mercato che sta crescendo rapidamente in tutta Europa e la cui popolarità sembra non conoscere crisi”

