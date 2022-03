Stellantis Rennes: la situazione si fa preoccupante

Arrivano ancora cattive notizie dalla Francia per Stellantis. Infatti la direzione dello stabilimento (ex PSA) di Rennes la Janais ha annunciato, venerdì 25 marzo 2022, tre nuovi giorni di stop per la produzione nell’impianto la prossima settimana. Il motivo è sempre lo stesso, lo stop deriva dalla mancanza di parti ed in particolare di microchip. “Quattro giorni di lavoro in un solo mese, diventa estremamente preoccupante”, ha reagito alla notizia il sindacato CFDT.

Stellantis ha annunciato lo stop per altri 3 giorni la prossima settimana a Rennes

Questo susseguirsi di “stop and go” alla produzione è sempre più difficile per i dipendenti, costretti a restare a casa e spesso informati solo poche ore prima di uno stop. I sindacati iniziano a lanciare l’allarme. Laurent Valy, delegato CFDT, ha detto che con appena 4 giorni di lavoro in tutto il mese di marzo in questo impianto, la situazione inizia a diventare a dir poco drammatica.

Tra l’altro una cosa che i sindacati francesi lamentano nei confronti di Stellantis è la scarsa informazione che viene data ai dipendenti che molto spesso sanno degli stop solo il giorno prima. Purtroppo si tratta di un problema che ormai riguarda un po’ tutti gli stabilimenti del gruppo automobilistico. Ieri vi abbiamo parlato di quello che sta accadendo a Vigo. Anche in Italia a Cassino e Melfi la produzione è attualmente ferma.

I sindacati in Francia chiedono “urgenti soluzioni per far ripartire la produzione colta da questa dannosa penuria e uscire dall’attuale spirale negativa”. Ricordiamo che questa fabbrica di Stellantis produce vetture molto importanti per il gruppo quali Citroën C5 Aircross e Peugeot 5008. Si spera che già nei prossimi mesi la situazione in questo impianto ma anche negli altri del gruppo possa tornare alla normalità.

