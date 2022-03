Stellantis costruirà un impianto di batterie negli USA

Nelle scorse ore vi abbiamo riportato la notizia che Stellantis costruirà una gigafactory in Canada a Windsor. La fabbrica sarà realizzata insieme a LG Energy Solution. Per questo impianto saranno investiti oltre 4 miliardi di dollari. Questa però non è l’unica notizia importante trapelata ieri per quanto riguarda il gruppo automobilistico in Nord America. Infatti è stato anche confermato che una seconda fabbrica di batterie per i futuri modelli elettrici del gruppo sarà costruita negli Stati Uniti.

Dopo il Canada Stellantis costruirà una fabbrica di batterie anche negli Stati Uniti

Lo hanno confermato alcuni dirigenti della società guidata da Carlos Tavares in occasione dell’evento in cui è stata annunciata la costruzione della fabbrica di batterie in Canada. Stellantis aveva detto in precedenza che avrebbe formato una joint venture con Samsung SDI per realizzare una fabbrica di batterie in Nord America. L’ubicazione della seconda fabbrica sarà annunciata nelle prossime settimane.

Ricordiamo che Stellantis ha affermato che punta alla vendita di 5 milioni di veicoli elettrici entro il 2030. Per quanto riguarda gli Stati Uniti ad esempio abbiamo saputo che ci sarà una versione completamente elettrica del pickup Ram 1500. Inoltre è prevista anche una muscle car Dodge al 100 per cento elettrica.

Sono previsti anche alcuni modelli di Jeep a zero emissioni. Infine anche il rilancio del marchio Chrysler passerà inevitabilmente dall’elettrificazione completa della sua gamma entro il 2028. Per questo brand arriveranno almeno 3 o 4 modelli elettrici entro quella data. Si parla di un Crossover, un SUV, un minivan e una berlina.

Tutte queste auto elettriche hanno necessità di avere batterie e da qui nasce l’esigenza di costruire queste due fabbriche che sorgeranno una negli Stati Uniti e una in Canada. Ricordiamo inoltre che secondo indiscrezioni è possibile che in futuro una terza Gigafactory possa sorgere anche in Messico. Anche in Europa sono 3 le gigafactory confermate a Termoli in Italia, Douvrin in Francia e Kaiserslautern in Germania.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha proposto per 500 lavoratori nuovo esodo incentivato

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!