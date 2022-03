Stellantis: ufficiale la Gigafactory a Termoli

Ieri il presidente della Regione Molise Donato Toma ha confermato la firma del protocollo d’Intesa per la nuova Gigafactory di Termoli. Oggi Stellantis ha annunciato l’intenzione di sostenere il piano di sviluppo di Automotive Cells Company (ACC) per trasformare lo stabilimento situato a Termoli in un nuovo sito di produzione di batterie, e finalizzato l’accordo per l’integrazione di Mercedes-Benz come nuova partner paritario dell’azienda con TotalEnergies/Saft e Stellantis.

Stellantis conferma la nuova Gigafactory di Termoli

I partner si sono inoltre impegnati ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030, rafforzando nel contempo lo sviluppo e la produzione della prossima generazione di moduli batteria e celle ad alte prestazioni.

“La trasformazione dello stabilimento esistente – per aiutare a costruire un futuro più sostenibile – posizionerà ACC come leader europeo nella produzione di batterie e riafferma, grazie al supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, il ruolo dell’Italia al fianco di Stellantis per trasformare la nostra azienda in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

Ricordiamo che, nell’ambito del suo Piano Strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato di voler vendere 5 milioni di auto elettriche (BEV) all’anno in tutto il mondo entro il 2030 (100% delle vendite di autovetture in Europa e 50% delle vendite di autovetture veicoli e pick-up negli Stati Uniti). Il gruppo automobilistico prevede inoltre di aumentare la capacità di fornitura della batteria da 140 GWh a circa 400 GWh, con cinque gigafabbriche pianificate e contratti di fornitura complementari.

Inoltre che secondo indiscrezioni l’investimento sulla Gigafactory di Termoli sarà di circa 2 miliardi di euro con il governo italiano che parteciperò con circa 370 milioni di euro. Questa sarà la terza Gigafactory del gruppo automobilistico dopo quelle attualmente in costruzione a Douvrin in Francia e a Kaiserslautern in Germania.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: gli impianti del gruppo automobilistico sono tra i più sottoutilizzati d’Europa

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!