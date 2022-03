Stellantis: arrivano buone notizie dalla Polonia

Arrivano buone notizie dallo Stabilimento di Tychy in Polonia per il gruppo Stellantis. Nei giorni scorsi vi avevamo riportato la notizia dell’interruzione della produzione nella famosa fabbrica del gruppo automobilistico. Lo stabilimento, come del resto molti stabilimenti europei, è alle prese con una carenza di componenti che influisce sulla produzione. Dopo diverse chiusure, le operazioni sono riprese ufficialmente il 21 marzo 2022, Come riportato dal portale di settore AutomotiveSuppliers.pl.

Da oggi riprende la produzione presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia

Secondo le parole del portavoce dell’azienda, Rafał Grzanecki, la produzione è garantita almeno fino a giovedì prossimo, tenendo conto del sistema a tre turni. Tuttavia, sono in corso sforzi per rendere possibile la produzione anche venerdì e sabato. Tutto dipende dal fatto se i componenti necessari arriveranno in tempo, cosa non facile da prevedere al momento.

La mancanza di semiconduttori causata dalla pandemia ha influito sul funzionamento di molti impianti e lo scoppio della guerra in Ucraina non ha fatto che peggiorare la situazione. Finora, marzo è stato caratterizzato da numerosi stop per questa fabbrica. Gli stabilimenti di Tychy sono rimasti chiusi dall’1 al 2 marzo, dal 7 all’8 marzo e dal 14 marzo fino ad oggi. C’è da sperare che alla fine la situazione si stabilizzi.

Ricordiamo che in questa fabbrica attualmente vengono prodotte Fiat 500 con motore a combustione e Lancia Ypsilon. A partire dalla fine dell’anno dovrebbe essere avviata anche la produzione di Jeep B-SUV. Nel 2023 invece arriveranno anche altri due B-SUV di Fiat e Alfa Romeo. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni dalla Polonia per il gruppo Stellantis.

