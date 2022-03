Stellantis rinvia ancora la produzione a Vigo

Nei giorni scorsi vi avevamo scritto che da lunedì prossimo sarebbe ricominciata la produzione presso lo stabilimento Stellantis di Vigo dove non si lavora dallo scorso 4 marzo a causa della mancanza di componenti causata dalla carenza di semiconduttori. Nelle scorse ore però ancora una volta la direzione dello stabilimento ha rinviato il riavvio della produzione nella fabbrica.

Stellantis: la direzione dello stabilimento di Vigo ha rinviato ancora una volta il riavvio della produzione

Questa mattina la direzione della fabbrica ha spiegato che il sistema 1, che produce autovetture, non verrà reincorporato il 21 e non indicano una data precisa per la sua riattivazione. Per quanto riguarda invece il sistema 2, che si occupa della produzione di furgoni, esso estende la sua fermata fino al 29 marzo alle 06:00. In questo caso, dunque i giorni senza attività saranno 25.

Un fermo come quello che si sta verificando presso lo stabilimento di Stellantis a Vigo, con praticamente nessuna auto prodotta dal 4 marzo potrebbe significare una perdita di produzione di oltre 10 mila veicoli per la fabbrica.

Sebbene fino ad ora la crisi dei semiconduttori sia stata il principale fattore che ha condizionato Stellantis, l’attuale debolezza dei mercati dovuta all’invasione russa dell’Ucraina, che ha causato una carenza di materie prime e un aumento dei prezzi delle materie prime, potrebbe avere ripercussioni sullo stabilimento di Vigo.

Ricordiamo che nella linea 1 vengono prodotti il SUV Peugeot 2008 (seconda generazione) e le berline Citroen C-Elysée e Peugeot 301. Nella linea 2, vengono prodotti i veicoli commerciali leggeri leggeri e la versione a sette posti del C4 SpaceTourer. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in questo impianto, una delle tre fabbriche di Stellantis in Spagna.

