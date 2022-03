Stellantis sospende importazioni ed esportazioni con la Russia

Arrivano novità importanti dal gruppo Stellantis. L’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares e nata dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles ha fatto sapere nelle scorse ore di aver sospeso tutte le importazioni e le esportazioni dalla Russia.

La notozia è stata annunciata ufficialmente dal gruppo automobilistico attraverso la pubblicazione di una nota. L’azienda ha sostenuto i suoi dipendenti in Ucraina fin dall’inizio e ha donato un milione di euro a una ONG polacca per sostenere i rifugiati ucraini. “La nostra priorità assoluta è la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti”, ha affermato l’amministratore delegato Carlos Tavares di recente.

La società nei giorni scorsi aveva fatto sapere di aver creato una vera e propria task force per monitorare la situazione e sapere quotidianamente cosa accadeva a proposito della guerra tra Russia e Ucraina. Sempre più grandi aziende stanno voltando le spalle alla Russia. Anche Ferrari e Lamborghini si stanno ritirando dal business russo a causa della guerra in Ucraina.

La Ferrari ha dichiarato martedì che interromperà la produzione di supercar per il mercato russo fino a nuovo avviso. Lamborghini ha scritto tramite Instagram che l’accordo è stato sospeso. Le case automobilistiche tedesche si erano già ritirate dal business russo la scorsa settimana.

Stellantis in un primo momento aveva detto che avrebbe continuato le sue attività in Russia fino a quando le sanzioni lo avrebbero consentito. Adesso però arriva questa notizia e si capisce come la situazione sia ovviamente in continua evoluzione.

Il gruppo automobilistico possiede in Russia uno stabilimento che produce diverse vetture e che entro fine anno avrebbe dovuto costruire anche il nuovo Fiat Scudo. A questo punto però è probabile che i piani possano cambiare.

