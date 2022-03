Stellantis: nel 2025 i SUV saranno il 50% di tutte le vendite

Se oggi i SUV rappresentano più di un terzo delle vendite di auto, entro il 2025 rappresenteranno quasi la metà del mercato. Lo ha affermato il presidente di Stellantis per il Sud America, Antonio Filosa, durante una conferenza stampa per parlare di strategie, aspettative e risultati.

Secondo il numero uno del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA, le proiezioni indicano che i SUV continueranno a crescere nei prossimi anni e dovrebbero conquistare il 48 per cento di quota in America Latina nel 2025.

SUV e crossover saranno il 50% delle vendite di Stellantis entro il 2025 in America Latina

E se i SUV e crossover continueranno a crescere conquistando il mercato nei prossimi anni, hatchback e berline continuarono invece a perdere quota. La scommessa sui piccoli SUV è una delle strade di Stellantis, che ha come esempio la nuova Citroën C3. Oltre naturalmente alla recente Fiat Pulse che sta facendo molto bene in Brasile nei primi mesi di debutto sul mercato.

Vedremo dunque se le cose andranno effettivamente come anticipato dal CEO di Stellantis in America Latina. Ormai anche in quel continente sembra aver preso piede la moda dei SUV come del resto sta avvenendo già da qualche anno in Europa. Quello che è sicuro è che il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA intende essere sempre più leader in Sud America.

Non è un caso che nei prossimi anni numerosi nuovi modelli arricchiranno la gamma dei brand che il gruppo commercializza in America latina. Basti ricordare che entro fine anno è previsto il debutto del SUV Coupé Fiat Fastback. Inoltre è previsto il debutto di un nuovo marchio di Stellantis in quel continente che dovrebbe essere Abarth.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: cancellate dal gruppo automobilistico altre sessioni di produzione nello stabilimento di Sochaux

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!