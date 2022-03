Stellantis punta sugli pneumatici Continental per gli e-SUV

Continental ha sviluppato uno pneumatico con una resistenza al rotolamento notevolmente migliorata per le auto elettriche e con motori a combustione dei marchi del gruppo Stellantis Peugeot, DS e Opel. Tutti i SUV elettrici Peugeot e-2008, Opel Mokka-E e la DS 3 Crossback E-Tense con pneumatici da 17 pollici ne sono dotati. Lo stesso vale anche per le varianti con motori a combustione di questi modelli.

Peugeot e-2008, Opel Mokka-E e la DS 3 Crossback E-Tense dispongono di pneumatici Continental Ecocontact 6

Basato su un Continental EcoContact 6 (215/60 R17), lo pneumatico scelto per questi modelli di Stellantis supera di circa il 17 per cento i requisiti del valore A dell’etichetta europea per l’efficienza energetica ed è quindi particolarmente valido in termini di resistenza al rotolamento. Inoltre, ha ricevuto la migliore etichetta europea per pneumatici di classe A nell’area dell’aderenza sul bagnato.

Questo risultato di sviluppo degli ingegneri di pneumatici e degli esperti di materiali di Continental è così notevole perché la riduzione della resistenza al rotolamento e una prestazione di frenata particolarmente elevata sono in conflitto fisico di obiettivi. I miglioramenti sono stati ottenuti attraverso una nuova struttura del fianco e una speciale mescola di gomma per il battistrada.

L’ottimizzazione della resistenza al rotolamento gioca un ruolo importante nello sviluppo dei pneumatici, in particolare per i veicoli elettrici. Perché una ridotta resistenza al rotolamento ha un effetto positivo chiaramente misurabile sull’ambiente.

Ciò aiuta a ridurre il consumo di energia di un veicolo. La gamma dei veicoli elettrici può essere ampliata dal tre al quattro percento. Quindi per i SUV elettrici del gruppo Stellantis si tratta sicuramente di una novità estremamente importante che contibuisce a rendere le vetture elettriche particolarmente efficienti.

Ti potrebbe interessare: Maserati: la casa automobilistica del tridente sceglie il nuovo pneumatico Continental SportContact 7 per le sue auto