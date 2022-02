Stellantis Madrid: da aprile turno di notte con 300 lavoratori

Arrivano notizie interessanti dalla Spagna per Stellantis. E’ stato infatti annunciato nelle scorse ore che lo stabilimento di Madrid attiverà il turno notturno con circa 300 nuovi dipendenti a tempo determinato, per tutto il mese di aprile. L’attività partirà con una durata di cinque ore per quattro giorni alla settimana, come ha comunicato questa mattina la direzione al consiglio di fabbrica.

Stellantis: da aprile a Madrid torna il turno di notte

In questo modo lo stabilimento arriverebbe a produrre oltre 115 mila unità, il che rappresenterebbe un aumento del 51,3 per cento, rispetto alle quasi 76 mila prodotte in questo impianto nel corso del 2021. Inoltre, ciò significherebbe anche un aumento di 26,4 per cento, della previsione iniziale di 91 mila vetture che era stata fatta dalla direzione dello stabilimento di Stellantis ad inizio anno.

A metà marzo comincerà la formazione dei neoassunti e la squadra sarà composta, oltre che da lavoratori interinali, anche da lavoratori a tempo indeterminato per le posizioni più specialistiche.

Una volta che il turno inizierà a funzionare nello stabilimento Stellantis di Madrid, l’aumento della produzione sarà progressivo, ma quando la versione grande della Citroën C4 inizierà a essere montata, a settembre, si dovrebbe arrivare alle 32 unità l’ora stessa cifra dei turni del mattino e del pomeriggio.

Stellantis intende aumentare il numero di veicoli assemblati nel 2022 in quella fabbrica nonostante l’impatto che sta avendo la carenza di semiconduttori, che ha già provocato da inizio anno diverse interruzioni alla produzione di auto in questo sito produttivo. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi da questa importante fabbrica del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico ha deciso di erogare un premio economico per tutti i dipendenti per i risultati raggiunti nel 2021