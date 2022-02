Stellantis Vigo prolunga la sua pausa

Brutte notizie dalla Spagna per il gruppo Stellantis. L’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA e guidata dal CEO Carlos Tavares deve ancora fare i conti con la carenza di semiconduttori. Questa carenza sta provocando una nuova interruzione nella produzione che iniziata questa settimana sarà prolungata anche nel corso della prossima.

Stellantis Vigo: lo stabilimento del gruppo automobilistico prolunga il suo stop

Come riportato dalla stessa Stellantis in un comunicato, System 1, dove vengono assemblate le Peugeot 301 e 2008 e la Citroën C-Elysée, non riprenderà la produzione questo lunedì, 21 febbraio, come previsto inizialmente, ma si fermerà fino a lunedì prossimo, 28 febbraio. Dal canto suo, System 2 dello stabilimento di Vigo, dove vengono assemblati i furgoni K9 dei diversi marchi del gruppo, sarà fermo da lunedì nei suoi tre turni (mattina, pomeriggio e notte) e fino a venerdì prossimo, 25 febbraio.

Stellantis ha spiegato che ciò è dovuto alla mancanza di fornitura di alcuni componenti. La crisi dei microchip, che colpisce l’intero settore automobilistico, ha costretto la fabbrica a interrompere più volte la produzione negli ultimi mesi.

Vedremo dunque se la situazione tornerà alla normalità nei prossimi giorni presso lo stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna che per adesso sta registrando non poche difficoltà a causa della mancanza di componenti che ormai da tempo stanno funestando le fabbriche del gruppo automobilistico a livello globale.

Ricordiamo infine che giovedì l’azienda ha anche riferito che avrebbe interrotto praticamente tutta la sua attività questo fine settimana per lo stesso motivo. La società ha inoltre indicato che se queste previsioni dovessero cambiare, la direzione informerà i dipendenti il prima possibile.

