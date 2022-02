Stellantis: Tavares chiede più efficienza in Ontario

Stellantis deve aumentare la produttività e l’efficienza dei suoi stabilimenti di Windsor e Brampton in Ontario. Questo soprattutto perchè il settore automobilistico sta effettuando un costoso spostamento nella direzione dell’elettrificazione. Lo ha detto il CEO Carlos Tavares ai funzionari sindacali durante un tour attuale delle fabbriche della casa automobilistica in Ontario. Tavares e un gruppo di dirigenti aziendali hanno visitato Windsor e Brampton la settimana scorsa.

Tavares chiede maggiore efficienza e produttività agli stabilimenti di Windsor e Brampton

Si è trattato della sua prima visita alle fabbriche da quando è CEO di Stellantis dopo la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA. Tavares ha ripetutamente messo in evidenza la necessità di aumentare la produttività. L’incertezza aleggia al momento sullo stabilimento di Brampton. Diversi analisti prevedono che la produzione di Dodge Challenger e Charger sarà trasferita a Belvidere, dopo il 2023 o il 2024, lasciando la fabbrica senza alcun prodotto da costruire.

Tavares nel maggio 2021 ha dichiarato che offrirà a ciascuno dei 14 brand presenti in Stellantis una finestra di 10 anni per eseguire una strategia di marketing. Martedì, Christine Feuell, CEO di Chrysler Chrysler, ha comunicato che la società prevede non meno di tre nuove automobili elettriche a batteria, tra cui il crossover mostrato al CES, un SUV e un nuovo minivan.

A Windsor, i funzionari sindacali hanno ricordato a Tavares la sua promessa di investimenti fino a 1,5 miliardi di dollari per costruire automobili elettrificate entro il 2024 nello stabilimento di minivan, utilizzando circa 4.500 dipendenti su due turni.

Nella sua visita in Ontario, il CEO Carlos Tavares era accompagnato da alcuni dirigenti di Stellantis tra cui Mark Stewart, COO, Arnaud Deboeuf, chief manufacturing officer, e Mike Resha, head of production, FCA-Nord America.

