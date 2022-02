Stellantis richiama alcuni minivan per rischio incendio

Il gruppo Stellantis è protagonista di un nuovo richiamo in Nord America. Questa volta si tratta di poco meno di 20 mila minivan Chrysler Pacifica che sono stati richiamati nelle scorse ore per rischio di incendio. In base a quanto trapela da un comunicato ufficiale diffuso da poco sono interessati da questo richiamo solo i modelli ibridi del 2017 e del 2018. Il richiamo comprende circa 16.741 veicoli negli Stati Uniti, 2.317 veicoli in Canada e altri 750 al di fuori del Nord America.

Stellantis richiama poco meno di 20 mila minivan Chrysler Pacifica a causa del rischio di incendio

Stellantis ha affermato che “una revisione di routine aziendale dei dati dei clienti ha portato a un’indagine interna che ha scoperto 12 incendi tra i veicoli dell’anno modello 2017 e 2018. Tutti questi modelli erano parcheggiati e spenti, mentre otto erano collegati ai caricabatterie”.

Il gruppo ha affermato di non essere a conoscenza di lesioni o incidenti correlati a questo problema. In attesa di capire la causa degli incendi, Stellantis consiglia ai proprietari dei veicoli colpiti “di astenersi dal ricaricarli e di parcheggiarli lontano da strutture e altri veicoli”.

Il minivan Chrysler Pacifica Hybrid utilizza batterie da 16 kilowattora. La batteria da 12 volt della Pacifica che alimenta l’elettronica di bordo in precedenza è stata richiamata, ma non le batterie ad alta tensione del suo propulsore ibrido plug-in. LG Energy Solution che fornisce le batterie a Stellantis ha dichiarato che al momento non vi è alcuna prova che questi incendi siano collegati a problemi riguardanti le batterie.

Vedremo dunque nei prossimi giorni se il problema sarà chiarito e soprattutto se sarà risolto. Questa comunque non è la prima volta che auto elettriche o ibride sono protagoniste di incendi. Questo nonostante le statistiche dicano che gli incendi nei veicoli elettrificati siano molto più rari di quelli delle auto con motore a combustione. I casi relativi ai modelli dotati di queste nuove tecnologie fanno ovviamente molto più rumore.

