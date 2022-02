Stellantis: protagonista al Salone di Chicago anche nel mondo virtuale

Per aiutare tutti coloro che non possono recarsi al Chicago Auto Show 2022, il gruppo Stellantis ha costruito un mondo virtuale e fornisce un approccio alternativo per rendere facile a tutti i fan dei suoi marchi vedere i veicoli più nuovi e alla moda di Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram e Alfa Romeo. Il salone dell’auto virtuale mostrerà le ultime tecnologie dell’azienda attraverso tour dei prodotti interattivi altamente dettagliati.

Stellantis offrirà un tour virtuale delle sue auto per chi non potrà recarsi al Chicago Auto Show 2022

Gli utenti potranno optare per una visita guidata offerta da un ambasciatore del marchio virtuale che cura le informazioni in base alle preferenze dell’utente. In qualsiasi momento durante l’esperienza, gli ospiti potranno optare per un tour autoguidato.

L’ambiente 3D controllato dall’utente consente la visualizzazione da varie angolazioni su veicoli, come la nuova Grand Wagoneer 2022 e l’ Alfa Romeo Giulia 2022 insieme alla nuovissima Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in 2022. Inoltre, lo spettatore potrà selezionare uno qualsiasi dei veicoli per un’analisi approfondita della tecnologia e delle applicazioni del prodotto. Una navigazione globale facile da usare e che contiene collegamenti rapidi ad aree specifiche.

I partecipanti al salone dell’auto virtuale potranno anche iscriversi a un concorso a premi per avere la possibilità di vincere un credito fino a 100 mila dollari per l’acquisto di un nuovo veicolo Chrysler, Dodge, Jeep, Ram o Fiat. Il vincitore del concorso a premi sarà scelto con un’estrazione casuale ed è aperto a chiunque abbia compiuto 18 anni con una patente di guida valida.

Stellantis non vede l’ora di offrire un’esperienza pratica ai partecipanti al Chicago Auto Show che non possono partecipare di persona. Questo tour virtuale unico consente all’azienda di condividere le sue ultime offerte di veicoli e la tecnologia all’interno. Insomma una bella notizia per tutti i fan del gruppo che potranno così partecipare all’evento.

