Citroën C4 Cactus 2022 sarà disponibile in versione Shine

Citroën prevede di lanciare nei prossimi giorni in Brasile il model year 2022 della Citroën C4 Cactus che sarà disponibile in versione Shine con motore EC5 16V da 1.6 litri. Si dice che il prezzo di partenza sarà di 126.990 R$ (21.228 euro). Da notare che prima questa versione era limitata solo al motore THP da 1.6 litri.

L’equipaggiamento di serie sarà praticamente lo stesso della versione Shine Turbo, senza però avere le tecnologie di assistenza alla guida più avanzate. Innanzitutto, la C4 Cactus Shine sarà supportata dal propulsore EC5 16V 1.6 con potenza di 113 CV a 6000 g/min e 151 Nm di coppia massima a 4250 g/min utilizzando la benzina come alimentazione. In alternativa, sfruttando l’etanolo proporrà 120 CV a 6000 g/min e 153 Nm a 4500 g/min. In entrambi i casi ci sarà un cambio automatico a 6 rapporti.

Citroën C4 Cactus 2022: verrà lanciata nei prossimi giorni in Brasile in versione Shine

Tra le principali dotazioni di serie offerte dall’allestimento Shine 1.6 avremo DRL a LED, fari anteriori alogeni, fanali posteriori con effetto 3D, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, chiusura automatica delle portiere e del vano bagagli con veicolo in movimento, computer di bordo, indicatore temperatura esterna, regolatore econometro e limitatore di velocità, volante multifunzione regolabile in altezza e profondità, presa da 12V, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione One Touch, vano portaoggetti tra i sedili anteriori, sedili posteriori ribaltabili 2/3 – 1/3, regolazione manuale dell’altezza, inclinazione e profondità del sedile guidatore, regolazione manuale dell’inclinazione e della profondità del sedile anteriore del passeggero e protezioni laterali Airbump.

Non mancano cruscotto digitale con indicazione numerica della velocità, fari fendinebbia, calotte lucide, cornici fendinebbia e Airbump lucide, sistema Keyless, accensione automatica dei fari, avviamento senza chiave, climatizzatore automatico, tergicristallo automatico con sensore pioggia, volante rivestito in pelle, rivestimento interno grigio soft-touch, maniglie delle portiere nere, barre al tetto longitudinali e cerchi in lega Noir Onyx da 17”.

A livello di sicurezza, la Citroën C4 Cactus Shine 2022 proporrà sei airbag, sistema ISOFIX, sistema per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, retrocamera, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, attivazione luci di emergenza in caso di frenata brusca e allarme. L’avviso di deviazione della corsia, il sistema di monitoraggio del conducente, la frenata automatica e l’avviso di collisione sono ancora limitati alla versione Shine Turbo.

A bordo della C4 Cactus Shine 2022 troviamo il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, connettività Bluetooth e porta USB. L’impianto audio è costituito da due altoparlanti anteriori, due tweeter e due altoparlanti posteriori.

La vettura viene offerta nelle colorazioni Black Perla Nera, Grey Alluminium, Grey Grafite e White Perla Bianca. Infine, il modello viene fornito con una garanzia di 3 anni a chilometraggio illimitato.