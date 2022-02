Stellantis sta richiamando quasi 202.000 veicoli

Arrivano novità importanti per il gruppo Stellantis dal Nord America. L’azienda nata nel 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe sta richiamando quasi 202.000 pickup Ram per serrare un dado allentato che può impedire il corretto funzionamento dei tergicristalli. Il richiamo riguarda per la maggiore parte pickup Ram 2500 e 3500 ma anche alcuni 4500 e 5500, tutti degli anni modello 2019 e 2020. La maggior parte di questi veicoli coinvolti si trova negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, ma alcuni si trovano in altri mercati globali.

Stellantis: maxi richiamo per il gruppo automobilistico in Nord America

La National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti afferma nei documenti pubblicati giovedì che i bracci del tergicristallo potrebbero allentarsi, causando eventualmente un malfunzionamento che può ridurre la visibilità di chi guida il mezzo. Ciò può aumentare il rischio di un incidente, anche se il gruppo Stellantis afferma di non essere a conoscenza di incidenti o lesioni. I rivenditori stringeranno i dadi gratuitamente. I proprietari saranno avvisati con lettera a partire dal 18 marzo.

Il richiamo è arrivato dopo che il gruppo Stellantis ha ricevuto più di 700 segnalazioni di tergicristalli che si sono allentati. La casa automobilistica ha aperto un’indagine a novembre e ha deciso di fare un richiamo il 20 gennaio. Il richiamo è un’espansione di quello dell’aprile 2020 in cui sono stati richiamati più di 425 mila tra pickup Ram e SUV Jeep Compass per lo stesso problema.

Questo è uno dei primi richiami di Stellantis in questo 2022. Il gruppo automobilistico è sempre attento alla sicurezza dei propri veicoli e quindi quando si accorge anche del minimo problema è pronta a richiamare subito le auto interessate per la riparazione gratuita.

