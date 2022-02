Stellantis cerca nuovi dipendenti a Detroit

Arrivano interessanti novità dagli Stati Uniti per il gruppo Stellantis. A quanto pare l’azienda sta cercando di assumere operatori di produzione e autisti di camion per lavorare nei suoi stabilimenti a Detroit.

Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares terrà una fiera delle assunzioni dalle 9:00 alle 15:00 giovedì e venerdì presso il Conner Event Center a 20000 Conner St. a Detroit.

I partecipanti sono incoraggiati a registrarsi online con Detroit at Work poiché gli ingressi saranno limitati. La casa automobilistica non ha rivelato quante persone sta cercando di assumere.

I candidati devono avere almeno 18 anni e pianificare di trascorrere 1 ora e mezza all’evento. I candidati Stellantis che non sono stati assunti in precedenza possono presentare nuovamente domanda a patto che siano passati almeno sei mesi dall’ultimo tentativo. Le assunzioni possono essere effettuate in una qualsiasi delle nove sedi di produzione in cui la società nata a gennaio dello scorso anno opera nell’area di Detroit, dove impiega oltre 27 mila persone.

Ancora una volta i residenti a Detroit avranno la precedenza come da accordi presi da Stellantis in fase di realizzazione della sua nuova fabbrica. Questa fiera delle assunzioni precede la riorganizzazione pianificata che dovrebbe iniziare a marzo presso lo stabilimento Jefferson North Assembly di Detroit, luogo in cui vengono prodotte la Jeep Grand Cherokee e la Dodge Durango.

L’investimento di 900 milioni di dollari dovrebbe creare 1.100 nuovi posti di lavoro. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da Detroit per il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares.

