Può sembrare un paradosso parlare di più turni, visto che per Stellantis e per l’Automotive in genere si parla di crisi e di problemi di produttività. Ma questa è assolutamente la realtà visto che a Melfi, nel più importante stabilimento Stellantis italiano, almeno come numero di veicoli prodotti, si passa a 20 turni.

Un aumento di lavoro quindi, che per il momento riguarda solo pochi lavoratori ma che potrebbe presto diventare la prassi.

Sul sito “Basilicata24.it” come al solito, si passa a mettere in luce le reazioni dei lavoratori, degli operai dello stabilimento ex FCA di Melfi, primi interessati da questa novità.

Per chi si passa ai 20 turni a Melfi nella fabbrica Stellantis

Si parte da oggi 31 gennaio con i 20 turni su cui verrà basata l’attività dello stabilimento, almeno per determinati settori e per determinati lavoratori. Si passa come da tempo già si sapeva, da 15 a 17 ed infine a 20 turni. Al momento la novità interessa 160 operai che quindi inizieranno a fare i conti con le nuove turnazioni anche di domenica.

Gli interessati sono quelli dell’Unità Plastica Stampaggio dello stabilimento. E sono proprio loro che accusano l’azienda e pure i sindacati di informare gli operai sempre per ultimi, quando le decisioni sono irrimediabilmente prese.

Sul sito prima citato si accusano i sindacati di svolgere il ruolo di semplici passacarte, nel senso che l’azienda prende decisioni unilaterali, le comunica ai sindacati che poi, alla fine le passano ai lavoratori.

Le voci sui 20 turni non sono certo delle novità, ma non si conosceva ancora dove e quando si sarebbe avviata la nuova turnazione. Sembra infatti che sia stato tramite un semplice messaggio che i lavoratori oggetto del passaggio ai 20 turni, sono stati informati.

Cosa cambia per i lavoratori di Stellantis a Melfi

Ricapitolando, si lavorerà su 20 turni, per i 160 operai dell’Unità Plastica e Stampaggio di Melfi. Si lavorerà anche di domenica quindi con pause a scorrimento e a spalmatura nella settimana lavorativa.

Il pensiero comune però è che presto la novità potrebbe essere estesa a tutti gli operai, anche in altri reparti. Questo perché sempre alcuni operai della fabbrica di Stellantis in provincia di Potenza, hanno notato, pur se lavorano a 17 turni, un sostanziale aumento delle auto che vengono sfornate ogni turno a Melfi.

Anche il mix produttivo non aiuta certo gli operai

La pausa del fine settimana quindi, rischia di diventare un ricordo per i lavoratori dello stabilimento lucano del colosso italo francese Stellantis.

Le proteste dei lavoratori non sono mancate quindi, e rischiano di aumentare se davvero i sospetti relativi all’estensione della turnazione da 20 diventeranno cose reali.

A Melfi continua ad aleggiare una sensazione di tremore e angoscia. Anche perché dopo la chiusura della linea dove si produceva la Jeep Compass, le attività in fabbrica sono cambiate.

Lavorare su una unica linea produttiva (adesso sulla stessa linea si producono Jeep Compass e Renegade, oltre che la Fiat 500X), è complicato. Sindacati e lavoratori hanno già mosso appunti su quello che viene chiamato mix produttivo. Tre auto sulla stessa linea che arrivano in produzione senza ordine e senza preavviso mettono inevitabilmente in seria difficoltà gli operai.