Comau annuncia una collaborazione con Mullen Automotive

Comau, brand di Stellantis, ha annunciato poco fa una nuova partnership strategica con Mullen Automotive, produttore emergente di veicoli elettrici, per l’ampliamento dell’impianto di lastratura presso il Mullen’s Advanced Manufacturing and Engineering Center (AMEC) a Tunica, Mississippi (Stati Uniti).

Le tue aziende stanno sviluppando un impianto di lastratura all’avanguardia per il nuovo crossover, il Mullen FIVE EV. Le competenze di Comau derivano da oltre 45 anni di esperienza e da una forte presenza in tutti i principali paesi industrializzati.

Comau: il brand di Stellantis sigla una collaborazione con Mullen Automotive

Comau e Mullen Automotive stanno lavorando insieme per realizzare impianti di qualità, con l’obiettivo di migliorare l’intera produzione del nuovo EV. In aggiunta, Comau sta sostenendo l’azienda americana nella progettazione dei processi e delle attrezzature per l’impianto di Tunica.

Il know-how di Comau nella progettazione di impianti di lastratura per l’industria automobilistica offerto a Mullen Automotive è un vantaggio in termini di efficienza e qualità per la scocca. Laerte Scarpitta, leader di Comau America, ha dichiarato che l’azienda continua a concentrare le proprie competenze e la propria esperienza nello sviluppo di mercati strategici come quello dell’elettrificazione.

In quest’ottica è sempre sfidante collaborare con un nuovo costruttore di veicoli elettrici per sostenere la diffusione di soluzioni per la mobilità elettrica. Questo progetto conferma l’impegno di Comau nel promuovere la mobilità del futuro.

David Michery, CEO e presidente di Mullen Automotive, ha invece dichiarato che il brand di Stellantis è leader internazionale nello sviluppo di tecnologie di automazione e di impianti di lastratura a livello globale per il settore automobilistico.

Mullen è entusiasta di lavorare con Comau allo sviluppo del progetto e dello stabilimento AMEC a Tunica. Il nuovo Mullen FIVE EV è basato su una piattaforma skateboard crossover VE che offre la possibilità di avere più configurazioni di motorizzazione e più livelli di assetto con un design snello ed emozionante da provare in prima persona.

Ricordiamo che i sistemi e i prodotti avanzati sviluppati da Comau sono dedicati alla produzione di veicoli elettrici, ibridi e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, strumenti per la logistica a guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali interconnessi e sistemi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare i dati macchina e di processo.