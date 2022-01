Stellantis: importante accordo di Comau con Geely

Importante accordo per il gruppo Stellantis. Comau, società che fa parte del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA, ha sviluppato e implementato una linea di assemblaggio automatizzata per veicoli elettrici per Geely Automobile, una delle più grandi case automobilistiche cinesi, presso lo stabilimento Geely Veremt di Ningbo in Cina.

Comau e Geely: importante accordo tra le due aziende

Comau è leader dell’automazione industriale. La società di Stellantis ha sviluppato una nuova linea completamente automatizzata per la produzione di motori elettrici cambi e inverter.

Progettata in stretta collaborazione con il team di Geely, la linea completa utilizza un sistema di produzione automatico flessibile per assemblare i rotori dei motori a magneti permanenti, i riduttori e gli azionamenti elettronici, oltre al controllo qualità automatizzato e al collaudo.

La soluzione innovativa di Comau aumenta il tasso di automazione dell’impianto dal 40 per cento all’80 percento, offrendo al contempo una capacità di produzione su vasta scala di 120 mila posti di lavoro all’anno.

Si tratta di un progetto molto complesso che ha richiesto il lavoro congiunto dei team di Coamu e Geely per un lungo periodo. Comau, che ora fa parte di Stellantis, ha anche sfruttato i suoi oltre 45 anni di esperienza nell’assemblaggio di gruppi propulsori combinando le migliori pratiche tecnologiche e innovazioni di processo per raggiungere gli obiettivi di produzione ad alto volume di Geely.

La riuscita consegna di questo progetto ha fornito una forte garanzia di produzione per la produzione dei veicoli puramente elettrici di Geely. Ha inoltre arricchito l’esperienza di progettazione e produzione di Comau con linee di produzione automatiche ad azionamento elettrico, che saranno sfruttate nell’attuazione dei progetti successivi.

