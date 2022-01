Stellantis: ad aprile riparte il turno del fine settimana a Vigo

Arrivano notizie positive dalla Spagna per il gruppo Stellantis. La direzione dello stabilimento che il gruppo automobilistico possiede vicino alla città di Vigo ha annunciato che a partire dal prossimo mese di aprile ripartirà il turno di lavoro del weekend che era stato sospeso nei mesi scorsi a causa della crisi dovuta alla carenza dei semiconduttori.

A Vigo da aprile Stellantis riavvierà il turno di lavoro del weekend

La ripresa del turno di lavoro del fine settimana avverrà esattamente dal prossimo 9 aprile. La misura comporterà l’inserimento di nuovi lavoratori assunti temporaneamente, con una stima di circa 600 persone, secondo quanto dichiarato dall’azienda. Quando il turno è stato sospeso, sono stati colpiti circa 750 lavoratori, di cui un centinaio hanno lasciato lo stabilimento in quel momento per terminare il contratto. Gli altri invece sono stati spostati in altre fabbriche del gruppo.

Stellantis ha comunicato queste previsioni ai sindacati e ha anche discusso con i rappresentanti dei lavoratori del possibile impatto che la riforma del lavoro potrebbe avere sull’impianto. Nell’incontro con i rappresentanti del personale, l’azienda ha anche riportato il calendario produttivo di febbraio, mese in cui “si prevede un’elevata attività nelle squadre, con ampio turno notturno aperto, con 4 domeniche lavorative”.

Insomma ancora notizie positive per Stellantis. Già nei giorni scorsi notizie simili erano arrivate dagli stabilimenti francesi del gruppo. Sembra insomma che la crisi legata alla carenza di semiconduttori possa in parte rientrare nel corso di questo 2022 dopo aver causato grossi cali di produzione nel 2021.

Ovviamente è ancora presto per cantare vittoria. Gli esperti del settore e lo stesso numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares hanno avvisato che i problemi continueranno almeno sino alla fine del 2022.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: le auto prodotte in Russia dal gruppo automobilistico saranno vendute in Europa