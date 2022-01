Stellantis: le auto prodotte in Russia saranno vendute in Europa

Arrivano grosse novità dalla Russia per il gruppo Stellantis. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda guidata dal CEO Carlos Tavares, dal prossimo mese di febbraio alcune delle vetture che l’azienda produce nei suoi stabilimenti in Russia inizieranno ad essere esportate in Europa occidentale.

Stellantis: le vetture che produce in Russia da febbraio saranno vendute anche in Europa

Nello specifico le vetture del gruppo Stellantis prodotte in Russia che saranno vendute in Europa occidentale sono Peugeot Expert, Opel Vivaro e Citroёn Jumpy prodotti nello stabilimento di Kaluga nella Russia centrale. Insomma il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe sembra avere le idee chiare per quanto concerne il futuro delle sue fabbriche in Russia. Queste non serviranno più solo a rifornire il mercato russo ma anche il resto dell’Europa.

Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno da Stellantis. E’ possibile che novità importanti per quanto riguarda le attività del gruppo automobilistico in Russia possano arrivare già nel corso del prossimo 1 marzo quando l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares svelerà il suo primo piano industriale e sapremo quello che accadrà nei vari siti produttivi sparsi per il mondo.

Sappiamo già che in Russia le intenzione di Stellantis sono quelle di aumentare la produzione e anche le vendite delle sue auto. Vedremo dunque se e come questi obiettivi verranno raggiunti. Ma del resto è davvero tanta la carne al fuoco per la società nata dalle ceneri di Fiat Chrysler e PSA.

Il 2022 da questo punto di vista dovrebbe essere un anno davvero importante per le sorti del gruppo che spera nel prossimo decennio di confermarsi come una delle principali protagoniste del settore automobilistico.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares assume ancora a Mulhouse: superati i 6 mila dipendenti