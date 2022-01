Stellantis assume ancora a Mulhouse: superati i 6 mila dipendenti

Arrivano belle notizie dalla Francia per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA ha annunciato nuove assunzioni per il suo stabilimento di Mulhouse. Nelle scorse ore infatti è trapelata la notizia che entro il 14 marzo verranno assunti altri 850 lavoratori temporanei. L’annuncio è stato dato lunedì dal management della fabbrica del gruppo guidato da Carlos Tavares nel corso di un CSE ordinario. Questa terza squadra si aggiunge alle 710 persone assunte di recente.

A Mulhouse Stellantis assume ancora e supera quota 6 mila dipendenti

Con queste ulteriori assunzioni annunciate, lo stabilimento Stellantis di Mulhouse supera cosi quota 6 mila dipendenti. Come evidenziano i sindacati si tratta di una bella notizia se si considera che il 2021 è stato funestato da varie interruzioni alla produzione causate dalla crisi dei semiconduttori.

Il 2022 per l’importante sito che Stellantis possiede in Francia sembra iniziato con il piede giusto. Ricordiamo che in questa fabbrica il gruppo automobilistico produce alcune auto molto importanti per il suo futuro come ad esempio Peugeot 308, Peugeot 508 e DS 7 Crossback.

A breve inizieranno le assunzioni. Queste assunzioni sono rese necessarie dal lancio commerciale della Peugeot 308 in Europa. La versione station wagon della celebre vettura della casa automobilistica del Leone è prevista in particolare nelle concessionarie a partire da marzo.

I lavoratori temporanei saranno formati per quattro settimane, di cui due in officina. Una volta che la linea sarà operativa, 1.065 veicoli, principalmente 308 berline e SW, ma anche Peugeot 508 e DS7 Crossback, lasceranno quotidianamente la catena di montaggio. Si spera naturalmente che notizie di questo tipo diventino la regola in casa Stellantis un po’ per tutti i suoi stabilimenti ma in particolare per quelli che si trovano nel nostro paese dove invece al momento la situazione è tutt’altro che rosea.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: La nuova Fiat Panda elettrica? Sarà economica anche come prezzo