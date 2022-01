Stellantis: a Sochaux i dipendenti entrano nella nuova fabbrica

Prima conoscenza della nuova fabbrica di Sochaux per i dipendenti di Stellantis. Il nuovo sito produttivo aprirà i battenti il prossimo 7 febbraio ma lo scorso sabato, la direzione ha invitati i dipendenti a scoprire il loro nuovo ambiente di lavoro che sarà operativo dal 7 febbraio. Se la cattedrale industriale ha impressionato, “rimangono da migliorare diversi punti dell’ordine sociale”, sottolineano però i sindacati.

Stellantis: a Sochaux i dipendenti visitano la nuova fabbrica

Si è trattato di una visita privata aperta ai soli dipendenti della vecchia struttura di Sochaux che ora troveranno lavoro nel cosiddetto nuovo Montage de Sochaux 2022. La visita della nuova fabbrica del gruppo Stellantis è avvenuta in piccoli gruppi di una quindicina di persone.

Molto positive le prime impressioni dei dipendenti francesi del gruppo automobilistico a proposito del nuovo impianto. Molti di loro attendevano il momento di conoscere il nuovo sito produttivo e sono rimasti positivamente impressionati dal loro nuovo ambiente di lavoro.

Molti hanno messo in evidenza che la nuova fabbrica di Stellantis è più grande, luminosa e pulita rispetto al luogo dove hanno lavorato fino ad ora. Questo ovviamente finirà per migliorare le condizioni di lavoro e secondo i sindacati da ciò deriverà un miglioramento anche della produzione. Questo sito di Sochaux è considerato fondamentale per il futuro del gruppo.

In questa fabbrica infatti saranno prodotte auto molto importanti come i SUV Peugeot 3008 e 5008. La fabbrica adesso avrà un’unica super linea in cui saranno prodotti entrambi i modelli della casa automobilistica del Leone. Vedremo dunque nei prossimi giorni cos’altro emergerà a proposito di questo stabilimento del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.

