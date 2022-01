Stellantis: a Figueruelas si lavorerà tutti i sabati di febbraio

Buone notizie per Stellantis dalla Spagna. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha appena aggiunto quattro nuovi sabati produttivi, 5, 12, 19 e 26 febbraio ai tre già stabiliti a gennaio, allo stabilimento di Figueruelas vicino Saragozza. Questo significa che c’è abbastanza carico di lavoro e componenti per assemblare le auto nello stabilimento di Saragozza che fa parte di Opel Spagna.

Stellantis: nel suo stabilimento di Saragozza si lavorerà tutti i sabati di febbraio

Sembra che, sebbene la carenza di semiconduttori non sia del tutto risolta, le cose stiano andando un po’ meglio in questo inizio di anno. A ciò si aggiunge una buona domanda per le auto prodotte dalla fabbrica di Saragozza: la Opel Corsa (nelle versioni termica ed elettrica) e i SUV Opel Crossland e Citroën C3 Aircross.

Tuttavia, il gruppo Stellantis mette le mani avanti e specifica che “nel caso in cui uno qualsiasi dei turni indicati non potesse essere svolto per mancanza di disponibilità dei componenti, verrebbe comunicato il prima possibile”.

Stellantis: il gruppo automobilistico annuncia che nel suo stabilimento di Figueruelas vicino a Saragozza si lavorerà tutti i sabati di febbraio

Vedremo se questa notizia diventerà una conferma che le cose stanno effettivamente migliorando e che dunque l’importante sito produttivo di Stellantis in questo 2022 tornerà alla piena capacità produttiva.

Le due linee di assemblaggio della fabbrica oltre ad essere operative nei quattro sabati di febbraio, venerdì 4 e 18 febbraio lavoreranno anche con il turno di notte, ma solo sulla linea 2. Questo turno viene recuperato da Domenica 30 gennaio ma solo su una delle linee dopo essere stata interrotta nel mese di ottobre per la crisi degli approvvigionamenti.

Ricordiamo che di recente la fabbrica di Figueruelas è stata al centro delle cronache automobilistiche per via della voce secondo cui in futuro in questo sito potrebbe venire prodotta la nuova generazione di Lancia Ypsilon che arriverà nel 2024.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico guiderà il secondo polo industriale automobilistico in Brasile